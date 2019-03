[B] Frauenkampftag und ein Abend zwischen Liebig und Rigaerstraße

Während im Vorfeld der 8. März Demo die Vorbereitungen für den Grillabend am Dorfplatz auf Hochtouren liefen, schien es für die eingesetzte Hundertschaft nicht genug Unterhaltung zu geben und sie begannen die Anwesenden abzufilmen. Die Filmaufnahmen wurden dann wiederum mit dem Privathandy aufgenommen. Die Vorbereitenden ließen sich aber nicht abhalten. Die United We Get What We Want - FLTI* Demo aus Lichtenberg zum WeltFrauenKampftag kam schließlich mit geschätzt 3000 Personen in lauter, guter Stimmung am Dorfplatz mit Bannerdrops und Pyro an. Nachdem die Demo vorbeigezogen war blieb ein Großteil der Wannen am Dorfplatz zurück.

Nach und nach füllten sich Dorfplatz und Liebig34, gefüllte Paprika, Saté-Spieße, Steaks vom Grill und Musik von Babsi Tollwut sorgten für gute Stimmung. Als es dunkel wurde und immer mehr Leute sich tanzend die Straße nahmen wurden die uniformierten Eindringlinge unruhig und versuchten die Situation durch zurückdrängen der Leute auf die Bürgersteige, wieder unter ihre Kontrolle zu bringen. War wohl nix - auch ihr Geschubse konnte die Frühlingslaune nicht trüben. Pyro vom Balkon, dann Steine auf eine Wanne in der Liebigstraße bewegten die ungeladenen Unruhestifter*Innen dazu sich die Helme aufzusetzen. Mit Ende des Konzerts und der gescheiterten Begrenzung der Party auf die Liebig34 Bar machten sich die Schweine auf, den Dorfplatz zu räumen.

Die Party lief gut und die noch kurze Schweinenacht hätten hier enden können. Wider besseren Wissens überlegten die Cops es sich jedoch anders und versuchten sowohl in die L34, als auch die R94 Tür hineinzustürmen. Nach kleineren Handgreiflichkeiten wurden die Abenteuerlustigen auf ihre Plätze verwiesen und verloren die Motivation noch weiter zu eskalieren. Einige sich herausgefordert fühlende entschieden sich aber immer wieder ihnen in die Suppe vom Einsatzfahrzeug zu spucken. So wurden im Laufe der Nacht Barikaden in Liebigstraße und Rigaerstraße gebaut, Cops abgelöscht. Im Schutz der Balkone und der Hauseingänge verbrachten die bezahlten Schläger*Innen den Rest ihres sinnbefreiten Abends. Auf der anderen Seite ging die Party noch bis in die Morgenstunden weiter. Auf dem Dorfplatz gab es im Laufe der Nacht noch ein größeres wärmendes Feuer und von Bullen Kontrollierte wurden solidarisch begleitet. Nachbar*Innen verwiesen schließlich die Cops des Platzes

Neben den zahlreichen Aktionen rund um Akteur*Innen der Verdrängung geben uns die letzten Wochen und vor allem lauwarmen Abende begründete Hoffnung, dass 2019 spannend wird. Die Kämpfe um die Liebig34, aber auch andere bedrohte Projekte in Berlin (wie Meuterei, R94, Potse, Syndikat..) und anderswo betreffen so viele Menschen wie selten und das zeigt sich auch im Friedrichshainer Nordkiez. Nach rollenden Autos, Barrikaden und brennenden Tonnen freuen wir uns gespannt auf die nächste Gelegenheit zusammenzukommen. Der Frühling kündigt sich dieses Jahr früher als gewohnt an und verspricht einen heißen Sommer.

Wir sind aufjedenfall bereit!

Eine kleine Sammlung an schönen Aktionen zum 8.März

Feministische Aktion gegen Skulptur im Viktoriapark in Berlin

8.März - Angriff auf kik-Markt zum internationalen Frauen*kampftag , Wuppertal

#radikalselbstbestimmte Uni FFM -Outing und Aktion gegen Belästiger

Wien: 8. März – Angriff auf “Haus der Europäischen Union” Soli mit Leyla Güven

(B) Soli für Liebig34 – Dr. House Fahrzeug angemacht