Fotos: 13. Gedenkmarsch für die Opfer des Kolonialismus

Der Gedenkmarsch findet jedes Jahr am letzten Samstag im Februar statt in Erinnerung an das Ende der Kongokonferenz (15. Nov. 1884 – 26. Feb. 1885), auf der Afrika von den Kolonialmächten willkürlich aufgeteilt wurde. Er wird organisiert vom Komitee für die Errichtung eines afrikanisches Denkmals in Berlin gemeinsam mit zahlreichen Gruppen der Black Community.

Mehr Infos: https://www.facebook.com/Komitee-f%C3%BCr-die-Errichtung-eines-afrikanis...