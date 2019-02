DHL macht Geschäfte mit militantem Neonazi

Alexander Hardt ist seit Jahren Teil der militanten Neonazi-Szene in Schleswig-Holstein und gleichzeitig Mitglied der Rockergruppe „Bandidos MC“. Er gehörte über Jahre zum engen Umfeld des mittlerweile geschlossenen Nazitreffpunkts „Club 88“ in Neumünster, pflegt Kontakte ins rechte Musiknetzwerk „Blood & Honour“ und deren bewaffnetem Arm „Combat 18“ und greift immer wieder von seinem Ladengeschäft aus Menschen an, die nicht in sein Weltbild passen.

DHL reagierte auf den Tweet der Antifa Koordination Kiel promt: Noch am selben Tag bedankte sich das Unternehmen auf Twitter für den Hinweis und gab an, die Informationen weiterzugeben. Doch dann herrschte erst einmal Funkstille. Einige Tage später fragten Nutzer*innen erneut an, wie der Stand der Dinge sei. DHLs Antwort: „Unsere Kollegen sind entsprechend sensibilisiert und wir bedanken uns nochmal für den Hinweis. Beste Grüße, ^NK“. Danke für nichts, DHL! Auch weiterhin müssen Anwohner*innen Pakete aus dem Naziladen abholen! Weiterhin hat der Neonazi Alexander Hardt Zugriff auf vertrauliche Daten! Weiterhin müssen Gaardener*innen „sich überlegen […], wie sie sich selber am besten schützen“!

Dass DHL außer inhaltsleerer Phrasen keinerlei Reaktion auf die Vorwürfe zeigt macht deutlich: DHL macht Geschäfte mit einem militanten Neonazi. Berechtigte Ängste und Sorgen von Kund*innen werden nicht ernst genommen. Doch das lassen wir nicht auf uns sitzen: Wir rufen euch auf, bis zur Klärung der Situation auf Sendungen per DHL zu verzichten. Legt Beschwerde bei DHL ein. Informiert Nachbar*innen und Freund*innen. Werdet kreativ und zeigt Protest.

Mit einer breiten Flyeraktion wurden die Anwohner*innen rund um den Vinetaplatz über den An- und Verkauf „Polenschlüssel“, die rechten Umtriebe des Inhabers und die Kooperation mit DHL informiert.