Freiheit für alle Antifas: Fahrkartenautomat in Rostock angezündet

Letzte Nacht haben wir einen Fahrkartenautomaten der RSAG in der Rostocker Südstadt angezündet. Unsere Beweggründe wurden in einem Hamburger Bekenner_innen Schreiben gut auf den Punkt gebracht:

'Den Preis für die Freiheit unserer Freund*innen in die Höhe treiben!'

Im Antifa-ost Prozess aber auch in vielen anderen Verfahren der letzten zeit wurden Antifaschist_innen zu hohen Haftstrafen verurteilt. Das ist nicht überraschend. Wir haben vom Staat nichts zu erwarten als seine Feindschaft.

Staatliche Strukturen sind seit jeher in faschistische Umtriebe verstrickt. Die Liste der Beispiele ist lang. Hier seien nur das vom Verfassungsschutz mit aufgebaute NSU-Netzwerk, welches Menschen aus rassistischen Motiven ermordete, und das von Soldaten und Bullen gebildete Nordkreuznetzwerk, welches vor hatte politische gegner_innen zu töten, genannt.

Die Repression gegen konsequente Antifaschist_innen ist daher nur folgerichtig. Und sie wirkt. In Angesicht der scheinbar übermächtigen Staatsgewalt fällt es vielen schwer weiterzumachen. Auch wir spüren jeden Tag wie unsere Handlungsspielräume immer kleiner werden. Wie die Angst vor Repressionsschlägen viele Aktionen begleitet.

Zumindest für einen kurzen Moment haben wir letzte Nacht diese Angst überwunden. Bewusst wählten wir einen Fahrkartenautomaten, da wir denken, dass diese relativ einfach (brennbares wie grillanzünder, kleber o.ä. in das fach aus dem die tickets genommen werden, klappe mit irgendwas offen halten damit luft rankommt, anzünden) und mit geringem Repressionsrisiko zerstört werden können. Der verursachte Schaden trifft die RSAG, welche der Stadt gehört.

Auch sind diese Automaten absolut nutzlose Dinger. Der öffentliche Nahverkehr sollte kostenlos für alle nutzbar sein. Ticketpreise treffen schon immer die Menschen mit geringen Einkommen am härtesten, während diese oft auch die sind, die am meisten auf den Nahverkehr angewiesen sind. Die Klimakatastrophe ist ein weiteres gutes Argument für die Abschaffung aller Ticketautomaten - wir haben schon mal angefangen.

Inspiriert hat uns dieser Aufruf https://kontrapolis.info/9393/ und wir hoffen dass sich uns viele anschließen werden.

Freiheit für alle politischen Gefangenen!