Besetzung Abschiebeknast Schönefeld

In dem geplanten Gebäude sollen 108 Haftplätze eingerichtet werden. Zusätzlich soll der Abschiebeknast eine schnelle Abwicklung von Flughafenasylverfahren und die Koordination und Durchflihrung von Abschiebungen ermöglichen. Das Projekt soll 350 Millionen Euro kosten, ,eine Frechheit“ findet Maria aus Schönefeld. ,Wahrend Überall gespart wird muss ich dabei zusehen, dass hier so viel Geld in ein derart unmenschliches Projekt fließt. Ich will nicht, dass Schönefeld ab jetzt nur noch mit Abschiebung in Verbindung gebracht wird.

Die Aktivist*innen fordern einen sofortigen Stopp des Bauvorhabens und einen gemeinnützigen Zweck für den besetzten Leerstand in Schönefeld. Wir sehen die Besetzung als kleinen Teil des immer größer werdenden Protests gegen den Abschiebeknast. Auch wenn uns bewusst ist, dass wir durch unsere Besetzung den Bau nicht sofort stoppen können, sehen wir die Notwendigkeit jeder einzelnen Aktion, die sich gegen das rassistische Bauvorhaben richtet bis der Bau verhindert ist.” so Malek Schuhmann: ,wir laden alle Menschen ein zur Kirchstr. 30 zu kommen und sich einzubringen. Fur eine Welt ohne Abschiebungen und fiir Bewegungsfreiheit für alle!“