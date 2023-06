Kölner Zentrale des SchAißkonzerns RWE mit Farbe verschönert

In der Nacht vom 14. auf den 15.6. haben wir uns künstlerisch an der Fassade des RWE Gebäudes am Stüttgenweg 2 ausgelebt. Während im Globalen Süden bereits jetzt Millionen Menschen und Tiere unter den Folgen des Klimawandels leiden, baggert das Kapitalistenarschloch RWE im Rheinland weiter fröhlich seine Kohle ab. Dafür soll sogar die L12 zwischen Keyenberg und Holzweiler samt Windpark platt gemacht werden. Aus diesem Grund sehen wir direkte Aktionen wie diese als notwendig im Kampf gegen die Klimakrise an. Wir sprechen uns für weitere und militantere Kleingruppenaktionen gegen diesen und andere Klimakiller und SchAißkonzerne aus. Aus taktischen Gründen haben wir auf die Aufnahme von Bildern verzichtet, die RWE-Kameras haben haben aber bestimmt sexy Videos von uns- vielleicht findet ihr bald was in einer Pressemitteilung wo RWE rumheult.

Organisiert euch und seid gefährlich. Wir machen weiter!

Kämpferische Grüße, auch an den klatschenden Walfisch!

Anna und Arthur

Howto Farbfeuerlöscher:

Um einen herkömmlichen Feuerlöscher zu einem Farbfeuerlöscher umzurüsten braucht ihr zunächst einen normalen Feuerlöscher mit intakter gefüllter Gaskartusche. Am sichersten ist es, wenn ihr einen noch gar nicht genutzten umfunktioniert. Als erstes stellt ihr sicher, dass außer in der Kartusche kein Druck im Feuerlöscher ist. Dazu den Schlauch betätigen: Kommt nichts raus, ist kein Druck drauf und ihr könnt gefahrlos den Deckel/ den Schraubverschluss öffnen. Je nachdem, wie die Kartusche verbaut ist, müsst ihr beim Auskippen des Inhalts vorsichtig sein. Ist die Kartuschen außen, ist es eher ungefährlich, ist sie innen verbaut seid bitte vorsichtiger.

Dann füllt ihr die Farbe ein, verdünnt sie (ca 1 Teil Wasser auf 7 Teile Abtönfarbe hat sich bewährt) und schraubt den Deckel wieder fest (!) zu. Schon habt ihr euer super-flächendeckendes Malwerkzeug!

ABER: Wie bei allem solltet ihr euch bewusst sein, dass am Feuerlöscher fast unumgänglich DNASpuren und Fingerabdrücke zurückbleiben. AUSSERDEM: Tut nicht dasselbe am selben Ort, denn Securitys und Cops sind auch nicht ganz blöd!