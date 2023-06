[Leipzig] Nazis um den "Tag X" und in Connewitz

Nachfolgend die Nazischweine, die daran beteiligt waren. Über sachdienliche Hinweise in den Kommentaren freuen wir uns sehr.

Dominik Greschow, geboren am 18.08.2001, wohnhaft in der Heinrich-Heine-Straße 43, 04178 Leipzig (Böhlitz-Ehrenberg), tritt regelmäßig bei rechten Aufmärschen aggressiv in Erscheinung und streamt neuerdings auf Tiktok. Macht eine Ausbildung zum Maler und ist vor kurzem aus seinem Ausbildungsbetrieb geflogen.

Eric Hanke, geboren 14.08.1998, von Beruf Schausteller. Ist regelmäßig auf rechten Demos in Leipzig anzutreffen. Hat am 1. Mai diesen Jahres am Augustusplatz die revolutionäre Demo angepöbelt.

Philipp Kuhrig, geboren 15.11.1994, von Beruf Fensterputzer bei "Leipziger Fensterputzer". Macht darüber hinaus unter dem Künstlernamen Preax schlechten Rap.

Leon Maximilian Kulla, hat ein Schwarze Sonne-Tattoo im Nacken. War oder ist vermutlich Teil der rechten "Sektion Mockrehna", einer gewaltbereiten Fangruppe Lok Leipzigs. Sein vermehrtes Auftreten im Leipziger Stadtgebiet in der jüngeren Vergangenheit lässt auf einen Wohnsitz hier schließen.

Jens Maske, geboren 06.02.1983, letzter bekannter Wohnsitz Carl-Munde-Straße 2, 04288 Leipzig-Liebertwolkwitz, arbeitet auf dem Bau. War aktiv bei der Neuen Stärke und ist Partner von Jessica Storch, mit der er ein gemeinsames Kind hat.

Sarah Jessica Storch, 25.05.1994, ebenfalls wohnhaft in Leipzig-Liebertwolkwitz und war Bundesvorsitzende der Neuen Stärke Partei. Hat noch weitere Kinder mit einem anderen Nazi.

Paulo Luiz Schiller, geboren 02.06.2004, Außendienstler bei der "EXTERN Messdienst GmbH", wohnt in der Brandvorwerkstraße 4 in 04275 Leipzig. Fährt gerne am Fockeberg, im Apitzsch und vor dem Kant-Gymnasium mit seinem Mountainbike. Er ist zudem regelmäßig bei den montäglichen Aufmärschen zugegen.

Fabian Rohan Vata, kommt aus Bitterfeld.

Lucien Wagner, Geburtstag 18.4.1993, wohnt in der Georg-Schumann-Straße 287, 04159 Leipzig-Möckern. Einer der umtriebigsten Nazis in Leipzig der vergangenen Jahre, welcher zudem schon durch gewalttätige Übergriffe auf politische Gegner*innen aufgefallen ist.