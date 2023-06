[DE/EN] Forest Anti-Spe Days #4

Wir senden diese Worte an unsere Gefährt*innen, bekannt oder nicht, die im Herzen spüren, dass es für den Tod des Speziesismus wilden und kompromisslosen Widerstand braucht, außerhalb von Organisationen jeglicher Art, und ohne das Verlangen, diese elendige Zivilisation zu reformieren.

Die, die nach legalistischen Kampagnen, veganem Rettertum oder Cop-umarmendem Pazifismus suchen, sind hier am falschen Ort. Diese Tage drehen sich darum, die menschliche Vorherrschaft und seine Welt anzugreifen, seine Technologien und Ideologien, all die Gefängnisse, die versuchen, uns zu unterdrücken – aus denen wir uns gegenseitig befähigen können, auszubrechen.

Wir laden euch herzlich zum Hambacher Forst ein, der seit 11 Jahren immer noch besetzt ist, um Fertigkeiten, Perspektiven, Geschichten, Vorschläge, Inspiration, Liebe und Wut zu teilen, oder was auch immer wir brauchen, um in unseren Kämpfen für totale Befreiung weiter zu kommen. Du brauchst kein Geld und du musst dich auf gar keinen Fall anmelden. Pack’ einfach eine Tasche und du wirst uns im August hier finden!

Schlag’ deine Workshops entweder vorher per E-Mail oder nach deiner Ankunft vor Ort vor. Komm’ früher, wenn du mit dem Aufbau helfen möchtest. Bring’ veganes Essen für die Küche und anderen spaßigen Tand mit, wenn du magst/kannst (es wird aber auch Mahlzeiten für umsonst für alle geben). Und bleib’ bloß fern, wenn du rassistische, sexistische, transfeindliche oder anderweitig unterdrückende Ansichten oder Verhaltensweisen hast.

Wilde Freund*innen der Tierbefreiung, ihr seid nicht allein. Lasst uns zusammenkommen und Spaß haben!

forestantispedays[ät]riseup[punkt]net

forestantispedays.noblogs.org

Hinweis: Die Informationen auf dem Blog sind vom letzten Jahr, aktuelle Infos folgen

----------------------------------------------------------------

Animal resistance, spread the destruction

Join us for a gathering for animal liberation, August 17-20 2023, Hambacher Forest

We send these words to our comrades, known and unknown, those who feel in their hearts that the death of speciesism needs fierce and uncompromising resistance, outside organizations of every sort, without wishes of reforming this wretched civilization.

Those looking for legalistic campaigns, vegan savourism or cop-hugging pacifism are in the wrong place. These days are about attacking human supremacism and its world, its technologies and ideologies, all the cages that attempt to oppress us – and which we can empower each other to escape.

We warmly invite you to the Hambacher Forest, still squatted after 11 years, to share skills, perspectives, stories, proposals, inspiration, love, rage… whatever we need to go further in our struggles for total liberation. You don’t need money and you definitely dont need to register. Just pack your bag and find us here in August!

Propose your workshops by email or once you arrive. Come early if you want to help set up. Bring vegan food for the kitchen and other fun stuff if you like/can (but there will be free meals for everyone). And stay well away if you have racist, sexist, transphobic or otherwise oppressive views and behaviour.

Wild friends of animal liberation, you are not alone. Let’s meet each other and have some fun!

forestantispedays[at]riseup[dot]net

forestantispedays.noblogs.org

Notice: The information on the blog is from last year, current infos coming soon