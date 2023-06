Outing von Thoralf Heise

Thoralf Heise ist Sohn des Neonazikaders Thorsten Heise und steht seinem Vater in Bezug auf seine faschistische Gesinnung um nichts nach. So nahm Thoralf dieses Jahr am 1. Mai am Naziaufmarsch in Dortmund teil. In den vergangenen Jahren war er zudem 2020, 2022 und 2023 an den faschistischen und geschichtsrevisionistischen „Trauermärschen“, anlässlich der Bombardierung Dresdens durch die Allierten, beteiligt. Die jährlichen Demonstrationen werden nicht nur von Neonazis angemeldet (2023 bspw. Von Lutz Gießen der u.a. für die NPD arbeitete), auch verschiedene rechtsextreme Szenegrößen lassen sich dort regelmäßig antreffen. Im Umfeld der Demonstration kam es bereits zu Angriffen u.a. auf Antifaschist*innen.

Thoralf Heise war an Aktivitäten der mittlerweile aufgelösten „Scheiteljugend“ in Kassel beteiligt und ist mit Mitgliedern der ehemaligen Göttinger Naziclique befreundet.Die Gruppe fiel in der Vergangenheit durch das Zeigen von Hitlergrüßen, sowie durch Körperverletzungsdelikte in der Göttinger Innenstadt auf, für die sie teilweise auch verurteilt wurden.

Thoralf Heise macht seine Ausbildung bei tegut in Weende und wohnt unter der Woche bei seiner Tante Bärbel Quentin im Greitweg 46a. Er fährt einen grau-schwarzen BMW mit dem Kennzeichen EIC TH 138.

Die Familie Heise ist bekannt in der bundesdeutschen und europäischen Neonazi-Szene. Thorsten Heise, der Vater von Thoralf, ist seit Jahrzehnten eine der zentralen Führungsfiguren in der deutschen extremen Rechten und gut vernetzt. Heise konnten zudem Kontakte zum NSU-Komplex nachgewiesen werden. Auch in die Kameradschaftszene und zum seit 2000 in Deutschland verbotenem Netzwerk Blood & Honour, sowie Combat 18 pflegt Heise enge Verbindungen.

Thorsten Heise organisierte unter anderem RechtsRock-Veranstaltungen, wie das „Schild- und Schwertfestival“ im Jahr 2018 oder den jährlichen „Eichsfeldtag“ in Leinfelde, bei dem Thoralf bspw, 2018 seinen Vater unterstützte. Nachdem er in den 1990er Jahren in der FAP aktiv war, ist Thorsten Heise seit 2004 in der NPD aktiv und mittlerweile auch auf NPD-Bundesebene tätig.

Neben dem Rechtsrockgeschäft vertreibt Heise von seinem Wohnort Fretterode aus einen extrem rechtenVersandhandel. Fretterode erlangte zuletzt Bekanntheit aufgrund des sogenannten „Fretterode-Prozesses“ bei dem Nordulf Heise und Gianluca Bruno für einen brutalen Angriff auf zwei Journalisten verurteilt wurden.

Weitere Infos auf https://antifaareagoe.blackblogs.org/