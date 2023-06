Nazi-Tattoostudios angegriffen

in solidarität mit den veruteilten im antifa-ost verfahren und in wut über das urteil, haben wir in der nacht von mittwoch auf donnerstag zwei nazi-tattoostudios in erfurt angegriffen und verschönert. zum einen hat es magoo tattoo erfurt an der ecke adalbertstraße talstraße getroffen. zum anderen loco artista tattoo erfurt in der stauffenbergallee 30. warum es diese beiden buden getroffen hat und was sie mit nazismachenschaften zu tun haben, könnt ihr im folgenden nachlesen:

loco artista tattoo: https://rechercheportaljenashk.noblogs.org/post/tag/loco-artista/

magoo tattoo: https://rechercheportaljenashk.noblogs.org/post/tag/magoo-tattoo-erfurt/

freiheit für lina! freiheit für alle antifas! nazis angreifen! militanter antifaschismus bleibt notwendig!