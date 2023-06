Solidarität heißt Weitermachen! Direkte Aktion in der Nacht vor der Urteilsverkündung im Antifa-Ost Verfahren

In der Nacht vor der Urteilsverkündung im Antifa-Ost Verfahren wurde die Putin Propagandistin und Nazi-Netzwerkerin Elena Kolbasnikova in der Heidelbergerstr. 59 in 51065 Köln besucht. Ihr silberner Skoda mit dem Kennzeichen K-ML-8888 wurde platt gemacht.

Die direkte Aktion fand in der Nacht vor der Urteilsverkündung im Antifa-Ost Verfahren statt, um Solidarität mit den vor Gericht befindlichen Genoss*innen auszudrücken und um zu zeigen, dass wir uns durch Repression nicht von notwendigen direkten Aktionen gegen Nazis abhalen lassen.

Antifa ist notwendig! Antifa ist Handarbeit!

Schlagt die Faschist*innen, wo ihr sie trefft!

Auf den Straßen, an ihren Arbeitsplätzen, ihren Kneipen, ihren Wonungen und Häusern.