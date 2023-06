Neonazis in der Nachbarschaft geoutet

In der Nacht vom 29. auf den 30. Mai haben wir fünf Neonazis in Nordhessen geoutet. Hierfür wurden Flyer in der Nachbarschaft von Norik Eilert (Hemfurth), Kevin Kohl (Giflitz), Pierre Krebs (Bad Emstal), Gudrun Schwarz (Bad WIldungen) und Nils Wilhelm (Bergheim) verteilt. Die Outings erfolgten in Reaktion auf die umfangreiche Recherche zum Dritten Weg in Nordhessen.