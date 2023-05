ERFURT - Outing Florian Braun

Florian Braun ist aktuell WOHNHAFT im PAPIERMÜHLENWEG 10 in ERFURT



Er ist überzeugter Faschist und seit über 10 Jahren der RECHTEN SZENE zuzuordnen. In den vergangenen Jahren wurde er bereits in verschiedenen Städten in NRW geoutet.

In seiner Laufbahn als menschenverachtender Verfechter des Nationalsozialismus und Faschismus,knüpfte er zahlreiche Kontakte zu gleichgesinnten Nazis. Er ist immer wieder auf Demos zu finden, die dem extrem rechten Milieu zuzuordnen sind.In Erfurt fungierte er ebenfalls als Ordner auf verschiedenen „Querdenken“ Demonstrationen. Florian Braun ist keines Falls ein „verirrter besorgter Bürger“, sondern gut vernetzt, organisiert und vor allem ein gefährlicher RECHTSEXTREMER! Aus diesem Grund wurden diese Woche Flyer in seinem Wohnviertel verteilt, um Nachbar*innen vor ihm zu warnen.

Er hat eine Ausbildung im sozialen Bereich absolviert. Dies lässt vermuten, dass er auch in Erfurt in diesem Bereich tätig ist. Seine Ideologie darf nirgendwo in unserer Gesellschaft einen Platz bekommen. Wenn eure Bekannten/Freund*innen/ Familie oder du selbst in der Krankenpflege oder anderen sozialen Bereichen arbeiten/arbeitet, teilt diesen Beitrag und warnt Arbeitgeber*innen.

Faschos wie er fühlen sich viel zu wohl in Erfurt - zeigen wir ihm: es gibt kein ruhiges Hinterland!