[HH] Tracking-Technik an Motorroller entdeckt

Das kleine, flache Gerät von einem ungefähren Durchmesser von 3 Zentimetern und einer Höhe von weniger als 1 Zentimeter wurde durch einen augenscheinlich mit einem Cuttermesser oder ähnlichem angebrachten Schlitz ins das Sitzpolster des Motorrollers gesteckt.

Die Vermutung, dass eine Ermittlungsbehörde oder der Verfassungsschutz für die Platzierung verantwortlich ist liegt nahe.

Apple vertreibt die AirTags ursprünglich zu dem Zweck, Gegenstände wie Schlüsselbund, Brieftasche oder ähnliches in der unmittelbaren Umgebung des eigenen Smartphones zu orten. Es funktioniert über Bluetooth und hat zunächst eine unmittelbare, maximale Reichweite von ungefähr 100 Metern im Freien.

Zum Instrument, die Bewegungen einer anderen Person nachzuvollziehen wird es erst über die sogenannte „Wo ist?“-Funktion von Apples iPhones.

Wird diese Funktion aktiviert, koppelt sich das „verlorene“ AirTag mit fremden iPhones oder iPads (mit aktivierter Bluetooth-Funktion) in der Umgebung und gibt den Standort über das „Wo ist?“-Netzwerk an das mit dem Tracker gekoppelte Apple-Gerät weiter - und bei der inflationären Benutzung von Apple-Produkten und Bluetooth-Kopfhörern zeichnen diese kleinen Geräte dann insbesondere im urbanen Raum ein potenziell ziemlich lückenloses Bewegungsprofil.

Die Batterien der AirTags haben eine Lebensdauer von ungefähr einem Jahr.

Laut Apple geben die Tracker im „Wo ist?“-Modus in regelmäßigen Abständen ein (leises) Piepen von sich - was z.B. durch die Polsterung des Rollersitzes ausreichend gedämpft gewesen sein dürfte.

Auch soll es möglich sein, mittels der „Wo ist?“-App in iPhones und der App „Airguard“ für Android „verloren“ gestellte AirTags zu identifizieren. Zu diesen Möglichkeiten gibt es z.B. auf der IT-Plattform golem.de einige Artikel, deren Lektüre wir empfehlen.

Die Seriennummer des AirTags lässt theoretisch zu, das ursprünglich mit ihm gekoppelte Gerät zu identifizieren - doch ist es schwer möglich an Daten zu kommen, über die der Apple-Konzern die Kontrolle hat.

AirTags kosten derzeit ungefähr 40 Euro pro Stück - und sind damit die mit Abstand günstigste Möglichkeit für Ermittlungsbehörden solche Geräte zur Überwachung zu benutzen. Eine gewisse Ausfallquote, Lücken in der Überwachung oder eine eingeschränkte Nutzbarkeit der Daten in Strafverfahren schätzen wir als damit für die Behörden unerhebliche Gründe ein, die Geräte nicht zu benutzen.

Also: checkt eure Autos, Roller, Fahrräder und so weiter.

Wir freuen uns über technische Ergänzungen oder eigene Erfahrungsberichte.

Und setzen wir der Paranoia unsere Wut, Entschlossenheit, Vorsicht und Solidarität entgegen.

Weiterführende Informationen:

https://www.golem.de/news/airguard-im-test-die-beste-app-um-airtags-unte...

https://suche.golem.de/search.php?l=10&q=airtag