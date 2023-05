Damals wie heute: Organisiert kämpfen gegen Krieg und Faschismus! (Video)

Der 8. Mai steht für die Befreiung Deutschlands vom Faschismus an der Macht.

An diesem Tag gedenken und erinnern wir den 55 Millionen Toten durch Nazi-Terror, Holocaust und Vernichtungskrieg.

Ein Tag, an welchem wir bewusst machen, was "Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg" bedeutet und welche Verantwortung wir mit diesem Bekenntnis übernehmen.

Denn auch heute ist die BRD immer noch von Faschist*innen und Rechten durchzogen. Das zeigen die hohen Umfragewerte der AfD, detailliert geplante Putsch-Pläne und immer wieder auffliegende rechte Chatgruppen in Polizei und Bundeswehr. Regelmäßig werden auch Nazi-Netzwerke bekannt, die sich für einen Tag-X bewaffnen und Feindeslisten führen.

Das alles lassen wir nicht unbeantwortet! In der Nacht zum 8. Mai haben wir uns im Herzen Augsburgs die Straße genommen, um an den 8. Mai 1945 zu gedenken und aufzuzeigen, dass auch heute die Gefahr von Rechts noch nicht beseitigt ist. Wir werden niemals einfach zulassen, dass sich Faschist*innen in Augsburg und Umgebung breit machen können!

Genau aus diesen Gründen ist es wichtig, dass sich Antifaschist*innen nicht nur in offenen Strukturen organisieren, sondern Räume schaffen, in denen sich Antifapolitik nicht an Gesetzesbüchern, sondern an Notwendigkeiten orientiert.

An dieser Stelle gratulieren wir den Genoss*innen des Antifa Aufbau Augsburgs zu ihrem 1-jährigen Bestehen und wünschen ihnen viel Erfolg bei ihren zukünftigen Kämpfen!

Damals wie Heute: Die Antifaschistische Aktion aufbauen!

Video: https://sendvid.com/cv9zw3i1