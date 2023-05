(B) Damals wie heute: Es lebe die Befreiung - von Faschismus, Krieg und dessen Profiteur:innen!

×××××××××××××××

7. Mai 2023 - Fahrradtour zu den Profiteur:innen des deutschen Militarismus.

17:00 Uhr | Friedrichshain | U-Bhf. Warschauer Str.

Org: Offenes Antifa Treffen Berlin (OAT)

Am 8. Mai jährt sich die Befreiung vom Faschismus und damit auch das Ende des 2. Weltkriegs. Das Thema Krieg und Frieden hat heute wieder eine schreckliche Aktualität. Doch während für die meisten Menschen ein Krieg Tod und Vernichtung bedeutet, gibt es auch Unternehmen, die durch Krieg Profit machen. Von den 10 heute umsatzstärksten, börsennotierten deutschen Firmen haben alle 10(!) NS-Vergangenheit. Von Mercedes-Benz, über E.ON bis BASF. Die gleichen Konzerne machen noch heute ihre schmutzigen Geschäfte.

Am Vorabend des Tages der Befreiung wollen wir auf einige Firmen aufmerksam machen, die durch KZ, Zwangsarbeit und Weltkrieg Gewinn gemacht haben.

Wir machen dazu eine kleine Fahrradtour, vorbei an Vertretungen einiger der wirtschaftlichen Mittäter des Nazismus.

Kommt vorbei und radelt mit, am 7. Mai!

×××××××××××××××

Nie wieder Faschismus!

Nie wieder Krieg!

8. Mai - Befreiungsgedenken

Mo. 8. Mai 2023

Pankow-Buch | Sowjet. Ehrenmal, Wiltbergstraße

ab 11 Uhr: stilles Gedenken

17 Uhr: Gedenkveranstaltung mit Redebeiträgen, Musik, Blumen ablegen, Infostand

Anreise: 16.30 Uhr | S-Bhf Pankow * S-Bahngleis

Org: North East Antifa (NEA), VVN-BdA Pankow

Unterstützt durch:

ZORA, Internationale Jugend

Das Gedenken wurde über Jahre von einem antifaschistischen Bündnis gegen Störungen und faktische Verunmöglichung des Gedenkens durch die lokalen NPD-Nazis durchgesetzt. Die alten NPD-Akteure sind jetzt beim Dritten Weg, verbreiten regelmäßig ihre Propaganda im Viertel und organisieren Kampfsporttrainings. Der Dritte Weg belässt es nicht dabei, sondern schickt seine Mitglieder seit Jahren auch zum Training an der Waffe in die Ausbildungscamps des Nazibattalions "Azow" in die Ukraine. Im deutschen Neonazispektrum sind sie die prominentesten Unterstützer:innen der rechten Verbände im ukrainischen Militär. Bedrohungen gegen Teilnehmer:innen des Gedenkens sind auch in diesem Jahr nicht auszuschliessen.

Mit unserem Gedenken am 8. Mai in Buch wenden wir uns gegen die lokalen Nazistrukturen und die Gefahr, die von ihnen ausgeht. Wir treten ein gegen jede Form von Nationalismus und Kriegsmobilisierung.

×××××××××××××××

9. Mai - Befreiungsgedenken

9:00 - 16 Uhr | Treptower Park | Sowjet. Ehrenmal, an der "Mutter Heimat"-Statue

Org: VVN-BdA Berlin

Wie im letzten Jahr verteidigt die VVN-BdA das Gedenken an die Befreiung gegen dessen Vereinnahmung oder Abwertung: Gegen Putin-Fans, die den Angriff auf die Ukraine für eine antifaschistische Operation halten, gegen ukrainische Nationalist:innen, die den 9. Mai als Gedenktag abschaffen wollen, gegen Schändungen des Treptower Ehrenmals, verschwörungsideologische Gruppen oder staatliche Verbote von roten Fahnen und Hammer & Sichel-Symbolik wie im letzten Jahr. Der russische Botschafter kommt gegen 16 Uhr und und wir werden ihn empfangen mit einem großen Banner mit der Aufschrift "No Putin. No Nato."

×××××××××××××××

9. Mai - Demo gegen Rheinmetall

17:00 Uhr | Mitte | Platz am neuen Tor

Org: Rheinmetall entwaffnen

Deutsche Rüstungskonzerne verzeichnen aktuell Rekordgewinne. Rheinmetall ist einer dieser Profiteure. Sie haben schon am Krieg der Nazis verdient und verdienen auch nach der Zerschlagung des Dritten Reiches an deutscher Kriegsbeteiligung und Aufrüstung. Rheinmetall veranstaltet am 9. Mai seine jährliche Aktionärsversammlung. Aus diesem Anlass organisiert das Bündnis "Rheinmetall entwaffnen" eine Demo. Lasst uns auf der Demo anlässlich des 9. Mais einen antifaschistischen Ausdruck stark machen. Bringt Antifa-Fahnen und Banner mit.

×××××××××××××××