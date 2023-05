Erklärung zu Angriffen auf Airbnb, Hotels und Kameras in Exarchia/Athen

In einem naturbelassenen Wald, einem wilden Berg, einem ruhigen, sauberen Meer, einer schönen Gegend sieht der Kapitalist ein "Filet", ein neues Feld für Investitionen und Rentabilität. Es gibt nichts in der Welt, in der wir leben, in der Welt der Staatsmacht und der kapitalistischen Organisation der Wirtschaft, das nicht einen bestimmten Tauschwert hat, das nicht in Geld bewertet wird. Es liegt in der Natur des Kapitals, dass es als Bedingung für sein Überleben und seine Reproduktion zu ständiger Expansion getrieben wird. Alles in der Natur und in der Gesellschaft ist ein Ziel und ein Feld für die Ausbeutung. In einer Miniaturversion dieses Prozesses war die Nachbarschaft von Exarchia in jüngster Zeit einem der stärksten Angriffe von Staat und Kapital in den letzten Jahrzehnten ausgesetzt. Wie viele andere Stadtteile im Zentrum von Athen ist Exarchia noch immer ein "unerschlossenes" Feld für verschiedene Arten von Großinvestoren. Ein Viertel im Zentrum der Stadt, inmitten ihrer Fassade, das in Bezug auf die Infrastruktur, große Investitionen und die Versorgung der kapitalistischen Maschinerie mit Profit "zurückgelassen" wurde.