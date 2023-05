[S] Bullenkarre am 1. Mai angezündet

Weil die Bullen keinen offenen Protest zulassen wollten und am 1. Mai sowohl den antikapitalistischen Block als auch die Revolutionäre 1. Mai Demo in Stuttgart massiv angegriffen haben, haben wir in der Nacht vor dem Bullenrevier in Stuttgart West eine Bullenwanne angezündet. Dabei haben wir außer der Bullenwanne neben dem Auto nichts in Gefahr gebracht. Nach Angaben der Bullen ist das Auto ein Totalschaden.