(KS) Fight AfD! Sachschaden an AfD Gaststätte

Seit Anfang des Jahres findet der Kasseler AfD-Stammtisch auf dem Gelände "Waldauer Wiesen" östlich der Fulda statt. Dort öffnen die Betreiber*innen, Kerstin und Detlev Lenkeit, jeden Monat extra für die geschlossene Gesellschaft der Partei.

Dass die AfD von der Bundeswehrkantine mitten in Kassel nun in das stadtauswärts gelegene Kleingartengelände umziehen musste, ist sicherlich ein Rückschritt. Zuletzt erfuhren die Stammtische in der Kombinatsgaststätte "Zur Marbachshöhe" immer mehr öffentliche und antifaschistische Aufmerksamkeit. Jahrelang konnte die Partei hier Veranstaltungen und Feiern abhalten, Stephan Ernst und Markus Hartmann kehrten zu den Stammtischen ein. Nach einem kleinen Skandal um die als Impfpassfälscherwerkstatt zweckentfremdete Gaststätte und dem drohenden Imageschaden für die Bundeswehr ist es nun endgültig aus mit den Stammtischen in der Marbachshöhe.

Der Umzug in die Gaststätte "Casino" hatte für die AfD nicht zuletzt einen Einbruch der Teilnehmer*innenzahlen zur Folge. Doch der Stammtisch findet weiterhin statt, und wer an die AfD vermietet, muss mit Konsequenzen rechnen. Die Treffen der faschistischen Partei werden in Kassel immer auf Widerstand treffen, egal in welches Loch sie sich verkriechen!

Kämpferische Grüße an alle Genoss*innen, die sich in der Walpurgisnacht und am 1.Mai die Straße genommen haben.

Der AfD die Räume nehmen! Den rechten Landtagswahlkampf sabotieren! Antifa in die Offensive!