[B] Ihr seid die Krise - Sponti als Vorgeschmack zum 1. Mai

In der Nacht zum 29.04 wurde als Vorgeschmack für einen kämpferischen 1. Mai, der Seydelstraße in Mitte ein Besuch abgestattet. In der Straße befindet sich unter anderem ein JobCenter, mehrere Yuppie Läden, eine Pin Zentrale, Gated Communities und vieles mehr, was mit Steinen, Farbe und Hammern angegriffen wurde.

Wir rufen dazu auf, die Wut, die in der Nacht auf die Straße getragen wurde, zur Take Back The Night Demo am 30.4. und zur revolutionären Abendemo am 1. Mai mitzunehmen!

In the night of April 29, as a foretaste of a militant May Day, a visit was paid to Seydelstraße in Mitte. In the street is, among other things, a JobCenter, several yuppie stores, a pin headquarter, gated communities and much more, which was attacked with stones, paint and hammers.

We call on you to take the rage that was carried onto the streets that night to the Take Back The Night Demo on April 30 and the revolutionary evening demo on May 1!