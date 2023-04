AFD, Faschist aus Altötting, hetzt gegen ein würdiges Gedenken an Antifaschisten aus Burghausen

Die Forderung nach einer Alois Haxpointner Straße bzw. für ein würdiges Gedenken an alle Antifaschisten aus Burghausen, bringt einen AfDler zu wüster faschistischer Propaganda. Bekanntlich wird gegenwärtig in einer Online Petition sich für dieses Gedenken ausgesprochen. Der Faschist Kainze Chris aus Altötting schreibt dazu auf der Facebook Seite „Altötting und Umgebung“. „ Für Antifa Spinner?? Niemals“... und dann „Tja ist hald so. Ich sag auch nicht was ich von diesen Antifa Spinnern halten. Das sind keine Menschen.“ Ergo, Antifaschisten sind keine Menschen. Mit genau dieser Begründung wurden 6 Millionen Juden vergast, dazu noch Sinti und Roma und andere. Ein Antifaschist wie Alois Haxpointner aus Burghausen kämpfte gegen den Faschismus und litt deswegen 10 Jahre im KZ und knapp 1 Jahr im Zuchthaus. Wie aktuell dieser Kampf heute ist, zeigt die Zuschrift des Faschisten aus Altötting. Das sollte auch der Bürgermeister von Burghausen, Florian Schneider, erkennen. Dazu Auszüge aus dem letzten offenen Brief an den Herrn Bürgermeister von Max Brym (Buchautor) und Jonas Volgger ( Regisseur) bezüglich des Gedenkens an Antifaschisten aus Burghausen

Offener Brief an Bürgermeister Schneider Auszug

------ Ein Vorschlag zur Güte Sie schreiben: „Aktuell stehen keine neuen Baugebiete und Straßenbenennungen an“. Wir nehmen das zur Kenntnis und machen einen Vorschlag zur Güte. Wie wäre es mit einem Mahnmal oder einer Gedenktafel an zentraler Stelle für alle mutigen Gegner des NS-Regimes aus Burghausen, welche mehr als 2 Jahre wegen ihrer antifaschistischen Gesinnung im KZ inhaftiert waren. Zu nennen wären Alois Haxpointner, Heinrich Breu, Sebastian Wallner, Philip Huber, Georg Schenk, Anna Fischer, Gustav Steinl, Josef Burghart, Ludwig Lankes, Bruno Galla, Josef Hopper, u.v.m. (Entnommen aus KZ Betreuungsstelle Burghausen Rathaus Zimmer 8/ 9.10.1946) Wir glauben und hoffen, dass Sie diesem Vorschlag etwas abgewinnen können. Es ist uns nicht daran gelegen bezüglich der Antifaschisten insbesondere über Alois Haxpointner zu streiten. Nach der Erstellung eines Mahnmals wie oben genannt kann in Zukunft von den Fraktionen im Stadtrat und der Öffentlichkeit, wenn es zu neuen Straßenbenennungen kommt, neuerlich über eine Alois Haxpointner Straße diskutiert werden.---------------

Der hysterische Anfall des AFD Mitglieds oder Sympathisanten Kainze Chris (er postet ständig die AFD Website Altötting) aus Altötting belegt neuerlich die DRINGLICHKEIT des Anliegens. Genauso wie es absolut erforderlich ist die Petition -Für ein würdiges Gedenken an Antifaschisten in Burghausen an der Salzach zu unterschreiben.

Quellen

https://www.facebook.com/groups/399523396791022/posts/6040450232698282/?comment_id=6041166342626671&reply_comment_id=6045589825517656¬if_id=1682319832795363¬if_t=group_comment&ref=notif

Petition Für ein würdiges Gedenken an Antifaschisten in Burghausen an der Salzach- https://www.change.org/p/f%C3%BCr-ein-w%C3%BCrdiges-gedenken-an-antifaschisten-in-burghausen-an-der-salzach?recruiter=1305281799&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition_dashboard&recruited_by_id=1c674010-df80-11ed-b2e7-c538d34c364f