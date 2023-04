(B) Lukas Hufnagl will neues faschistisches Zentrum ermöglichen

Für das Objekt, das Hufnagl an die AfD abtreten möchte, betreibt er die Quercus Grund GmbH, die ihren Sitz in Berlin an einer Briefkastenadresse am Kupfergraben 4-4a hat. Hufnagl selbst ist in der Wiener Salesianergasse 5-10 geschäftsansässig. Hausverwaltung ist bisher noch die Treu Real Property Management GmbH, die ihren Sitz in der Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 24 in Berlin hat. Diese Hausverwaltung ist wiederum im Besitz der Familienheim Rhein-Neckar Genossenschaft aus Mannheim.

Die Verantwortlichen für das Entstehen des neuen faschistischen Zentrums in Berlin Wittenau haben Namen und Adressen. Wir finden es wichtig, dass auch Nachbar*innen und Geschäftspartner*innen der Verantwortlichen von deren Machenschaften erfahren. Zu diesem Zweck haben wir Plakatmotive erstellt, die ihr im Anhang als Kopier- und Druck-Vorlagen in Farbe oder Schwarzweiss herunterladen könnt. Hängt die Plakate rund um die genannten Adressen, in der Nähe von Firmen die mit Hufnagel zusammenarbeiten, an Objekten die Lukas Hufnagel oder einer seiner Firmen gehören, oder einfach in eurer Nachbarschaft auf! Das faschistische Zentrum in Berlin Wittenau muß verhindert werden!