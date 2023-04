Der Anarchist Alfredo Cospito hat seinen seit dem 20. Oktober andauernden Hungerstreik beendet.

Am Mittwoch, den 19. April 2023, beendete der Anarchist Alfredo Cospito seinen Hungerstreik, den er 181 Tage zuvor, am 20. Oktober 2022, im Gefängnis von Bancali auf Sardinien begonnen hatte. Der Gefährte, der derzeit in der Abteilung für Gefängnismedizin des Krankenhauses San Paolo in Mailand inhaftiert ist, hatte seinen Hungerstreik sechs Monate lang bis zum bitteren Ende durchgehalten. Er richtete sich gegen die Haftbedingungen, gegen den Artikel 41bis der Strafvollzugsordnung (am 5. Mai 2022 wurde er in das Isolationshaftregime verlegt) und gegen die lebenslange Freiheitsstrafe ohne Bewährung, die am Ende des Prozesses Scripta Manent das endgültige Urteil für den Gefährten zu sein drohte.

Die Unterbrechung des Hungerstreiks erfolgte nach der Anhörung vor dem Verfassungsgericht am 18. April in Rom, bei der mildernde Umstände für Wiederholungstäter bei allen Verurteilungen zu lebenslangen Freiheitsstrafen anerkannt wurden. Dies ist bei Alfredo der Fall, da mit der Neueinstufung (durch das Kassationsgericht am Ende des Verfahrens Scripta Manent) der Anklage wegen des doppelten Sprengstoffanschlags auf die Kadettenkaserne der Carabinieri in Fossano am 2. Juni 2006 von einem „gewöhnlichen Massenmord“ (Art.422 des italienischen Gesetzbuch ) in einen „politisch motivierten Massenmord“ (d.h. „Massenmord mit dem Ziel, die Sicherheit des Staates anzugreifen“, Art.285 des italienischen Strafgesetzbuches) umzuwandeln, drohten Alfredo Cospito und Anna Beniamino auf Antrag der Turiner Staatsanwaltschaft lebenslange bzw. 27 Jahre Haft.

Was in den letzten Tagen geschehen ist, ist sicherlich kein „Sieg“ für den Rechtsstaat oder eine „Rückkehr“ zu den Prinzipien der Verfassung, sondern vielmehr das Ergebnis des Hungerstreiks und der internationalen Solidaritätsbewegung, die sich in den letzten 11 Monaten entwickelt hat.

Der Staat wollte Alfredo Cospito mit der Verhängung einer lebenslangen Freiheitsstrafe und dem 41bis lebenslang im Gefängnis begraben. Heute, obwohl der Gefährte weiterhin im 41bis einsitzt, haben der Staat und seine Repressionsapparate dieses Ziel nicht erreicht.

In den letzten Monaten hat der Gefährte sein Leben riskiert und riskiert es immer noch in dieser neuen und heiklen Phase, in der seine Fähigkeit, sich selbst zu ernähren, langsam wiederzuerlangen beginnt. Der Gefährte hat bereits wahrscheinlich bleibende neurologische Schäden erlitten, insbesondere im peripheren Nervensystem (wo er die volle Sensibilität in einem Fuß verloren, der andere Fuß hat eine verminderte Sensibilität und eine Hand hat begonnen, ähnliche Symptome zu zeigen). Die Fortsetzung des Hungerstreiks in der Art und Weise, wie er seit vielen Monaten durchgeführt wurde, brachte ihn objektiv nicht in die unmittelbare Gefahr eines plötzlichen Todes, der wahrscheinlich durch die Überwachung im Krankenhaus hätte vermieden werden können. Er brachte sich jedoch in die Gefahr eines fortschreitenden und dauerhaften körperlichen Verfalls mit mehr oder weniger schwerwiegenden Folgen, die vor allem in einer weiteren Beeinträchtigung des Nervensystems bestehen.

Während dieses Hungerstreiks hat Alfredo immer wieder betont, dass er nicht nur für sich kämpft, sondern für alle Gefangenen im 41bis und darüber hinaus, um Solidarität mit den inhaftierten Anarchisten, Kommunisten und Revolutionären auf der ganzen Welt zu entwickeln. Und in diesen sechs Monaten des Streiks wurde die Solidarität mit Alfredo in Gefängnissen auf der ganzen Welt zum Ausdruck gebracht, vor allem von anarchistischen und revolutionären Mitgefangenen, die sich in Italien, Frankreich, Chile, Griechenland, Großbritannien, Spanien und Deutschland solidarisierten und kämpften, indem sie ihrerseits in den Hungerstreik traten, Solidaritätsinitiativen, Erklärungen und Analysen veröffentlichten. Eine Solidarität, die insbesondere in Italien auch von anderen Gefangenen - nicht nur von inhaftierten Anarchisten und Revolutionären - in vielfältiger Form zum Ausdruck gebracht wurde.

Die autoritäre Wende, Ausdruck des Kapitalismus in seiner neoliberalen Ausprägung, der sich derzeit in der Krise befindet, hat zu einer starken Repression gegen Anarchisten geführt und wird dies auch weiterhin tun; eine Repression, die - wie wir in den letzten Jahren beobachten konnten - auf die ausgebeuteten sozialen Schichten übergegriffen hat, die am meisten unter der sozialen und ökologischen Krise leiden. Aber die Warnung, die der italienische Staat der anarchistischen Bewegung geben wollte, wurde mit Entschlossenheit und Konsequenz an den Absender zurückgeschickt. Der sechsmonatige Hungerstreik hat verhindert, dass Alfredo und alle inhaftierten Gefährten isoliert bleiben. In diesen langen Monaten ist eine internationale revolutionäre Solidaritätsbewegung entstanden, die - vor dem 20. Oktober und, da sind wir sicher, auch nach diesem 19. April - in der Lage war und sein wird, den Sinn und die Perspektive unserer Ideen und unserer Praxis zu bekräftigen. Eine Bewegung, die vom Beginn des Hungerstreiks bis zum bitteren Ende konsequent gewachsen ist und alle Kompromisshypothesen zurückgewiesen hat, wird das Bewusstsein der Solidarität weiter entwickeln.

DIE GEFANGENEN DES SOZIALEN KRIEGES ZU VERGESSEN BEDEUTET, DEN KRIEG SELBST ZU VERGESSEN: REVOLUTIONÄRE SOLIDARITÄT MIT ALFREDO COSPITO UND ALLEN INHAFTIERTEN ANARCHISTEN UND REVOLUTIONÄREN.

20. April 2023