One year since re-squatting køpi-platz and the land is still unused

Nehls used the deadline of the building permit, due to run out at the end of november 2021, in his argument to evict Køpi-Platz, however he has not built anything within this time, again supported by the city this building permit was reinstated claiming nehls had issued a “temporary stop order”.

Yet another sign of how blindly the city is in the hands of the landlords and speculators and not of the people who live in it.

On april 15 2022 after 6 months of the land still being empty, we decided to take it back. Even though we now face repression, it felt empowering and victorious to reclaim a place that was taken from the autonomous scene even if for just 9 hours.

Although for no good fucking reason the once colourful and thriving land now stands bare, Køpi-platz still lives on in the heart's of everyone who loved it and fought to defend and reclaim it!

Re-Squatters of Køpi-platz

German:

Vor eineinhalb Jahren wurde eine Gemeinschaft von 32 Menschen aus dem Køpi Wagenplatz vertrieben.

Trotz massiver Unterstützung und breiter Solidarität beschloss der Staat, tausende von Polizisten einzusetzen, um den Platz an Siegfried Nehls zu übergeben, der nach 18 Monaten noch immer nichts mit dem Grundstück gemacht hat.

Nehls argumentierte mit der Frist für die Baugenehmigung, die Ende November 2021 auslieft, um den Køpi-Platz zu räumen.

In diesem Zeitraum wurde allerdings nichts gebaut. Wiederum mit Unterstützung der Stadt wurde die Baugenehmigung mit der selben Begründung wieder in Kraft gesetzt. Nehls habe eine "vorläufige Stopp-Anordnung" erlassen.

Ein weiteres Zeichen dafür, wie leichtsinnig

sich die Stadt in die Hände von Vermietern und Spekulanten begibt und nicht in die der Menschen, die in ihr leben.

Am 15. April 2022, nachdem das Grundstück 6 Monate lang leer gestanden hatte, beschlossen wir, es uns zurückzunehmen.

Auch wenn wir nun mit Repression konfrontiert sind, fühlte es sich empowered und erfolgreich an, einen Ort zurückzuerobern, der der autonomen Szene genommen wurde, wenn auch nur für 9 Stunden.

Obwohl das einst bunte und blühende Gelände nun ohne Grund leer steht , lebt der Køpi-Platz in den Herzen all derer weiter, die ihn geliebt, dafür gekämpft ihn verteidigt haben und versucht haben ihn zurückzuerobern!

Die Wiederbesetzer:innen des Køpi-Platzes