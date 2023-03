(B) Antifaschistische Demonstration: AfD-Bundeszentrale verhindern!

AfD-Bundeszentrale verhindern!

Antifaschistische Demonstration:

Sa. 25. März 2023

17:00 Uhr * U-Bhf Wittenau

Die AFD plant ihre neue Bundeszentrale in Berlin Wittenau in der Wallenroder Straße 1. Auf zwei Stockwerken sollen hier in Zukunft Büro und Versammlungsräume für bis zu 200 Menschen entstehen und Veranstaltungen stattfinden. In Wittenau soll es damit ein bundesweites Zentrum für rechte Hetze geben. Rassistische, antimigrantische, antifeministische und anti-LGBTQIA+ Propaganda und Aktionen würden von der Parteizentrale koordiniert werden und Menschen überall gefährden. Es steht die reale Gefahr im Raum, dass die Räume schon bald an die AFD verkauft werden.

Wir stellen uns entschlossen gegen die neue AFD-Bundeszentrale in Wittenau!