Griechenland: Mitsotakis entschuldigt sich aber Wut bricht weiter aus

Aufgerufen hatten fast alle linken, linksradikalen und anarchistischen Strömungen. Sogar die KKE war vor Ort und verbreitete später die üblichen Meldungen von Provokateuren, die das friedliche Event beendet hätte.

Tatsächlich waren es Teilnehmende der Kundgebung, die zuerst eine am Rand postierte Einheit der Bullen hart angriffen, wie dieses Video einer Nachrichtenagentur zeigt: https://www.youtube.com/watch?v=28CV_oHGx14

Danach versuchten die Bullen die Demo aufzulösen und die Auseinandersetzungen breiteten sich bis Omonia aus. Das die Entschuldigung des Regierungschefs hohle Worte sind, wurde mit der erneut exzessiven Polizeigewalt deutlich. Es wurden sicherlich hunderte Granaten auch gegen friedliche Demonstrant*innen geworfen, Bullen verletzten eine Person schwer am Kopf durch Steinwürfe in eine Metrostation. Videos in sozialen Medien legen nah, das bei den sechs Festgenommenen und dem Gericht vorgeführten, die Vorwürfe konstruiert sind. Nebenbei wurden auch sieben Beamte ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Europäische Eisenbahnbehörde erklärte, seit 2014 erfolglos Griechenland auf Sicherheitsprobleme hingewiesen zu haben. Im Transportbereich wird weiter gestreikt und für den morgigen Mittwoch ruft die Gewerkschaft zu Demonstrationen auf, “to demand – together with all the workers and the people – an end to the policy of privatization, and that the real responsibilities for the murderous crime of the Tempi train crash be attributed”.