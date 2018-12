[HRO] 12.12. Nazis aus der KTV jagen! Bannerdrop

Dieses Jahr versucht die Alternative für Deutschland in Rostock ihre menschenverachtende Propaganda durch monatliche Aufmärsche unter die Menschen zu bringen. Nach mehreren Demonstrationen in den nordöstlichen Plattenbauvierteln Evershagen und Groß Klein, sowie einem Auftritt in Warnemünde, finden die Aufmärsche seit September in der Innenstadt statt. Die Partei versucht dabei mit Auftritten zweifelhafter Politikprominenz wie Beatrix von Storch, die sich irrtümlicherweise in Cottbus wähnte, und Björn Höcke zu punkten. Die rassistischen Aufmärsche ziehen aber auch gewaltbereite Neonazis an, die nicht vor Angriffen auf Fotograf*innen und Gegendemonstrant*innen zurück schrecken. Während die Teilnehmer*innenzahlen bei der AfD in den letzten Monaten deutlich zurück gegangen sind, wird das Aufgebot der Polizei immer martialischer: Wasserwerfer, kilometerweise Hamburger Gitter und Reiterstaffeln gehören inzwischen zum Standard. Die Beteiligung an den Gegenprotesten hat, seit die AfD in der Innenstadt demonstriert, deutlich zugenommen und übertrifft die Zahlen der Rassist*innen bei weitem.

Am 12.12. will die AfD durch die Kröpeliner-Tor-Vorstadt marschieren. Das werden wir nicht hinnehmen! Wir werden mit allen Mitteln verhindern, dass Neonazis und andere Rassist*innen durch unser Viertel marschieren! Kein Raum für Rassismus, Antisemitismus und Sexismus – nicht in der KTV, nicht in Rostock oder anderswo!