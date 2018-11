Fahr' Scheinfrei: Neue Plakatserie

Wir greifen dabei auch einige Vorschläge auf, die Aktivist*innen in der Vergangenheit unterbreitet haben und die durch die Polizei in ihren Pressemitteilungen einer größeren Öffentlichkeit bekannt gemacht wurden.

Auf der Seite Anleitungen zum Fälschen von Fahrkarten sammeln wir neuerdings Anleitungen, wie bestimmte Fahrkarten, die im MVV-Tarifgebiet gelten, gefälscht werden können. Eines der Plakate weist auch auf diese Möglichkeit hin.

Außerdem wollen wir uns auch explizit an Fahrkartenkontrolleur*innen richten. Wir beobachten bei diesen einen zunehmenden Verfolgungseifer gegenüber Menschen die ohne Fahrschein unterwegs sind. Wir sind jedoch nicht länger bereit das hinzunehmen. Deshalb richten wir unsere Worte auch direkt an Kontrolleur*innen: "Lasst uns gefälligst in Ruhe! […] Ansonsten müsst ihr damit rechnen, dass wir ausrasten und unsere Wut an euch auslassen! Wir haben keinen Bock auf Autoritäten und wir werden uns zur Wehr setzen!"

Wir wollen mit der Veröffentlichung dieser Plakate eine größere öffentliche Aufmerksamkeit auf das Thema lenken. Deshalb helft uns bei der Verbreitung, druckt euch die Plakate aus und hängt sie an Haltestellen, in der S-Bahn, in Trams, in der Ubahn und überall sonst auf! Lasst der MVG keine Ruhe, bis Fahrkarten endgültig abgeschafft sind!

Einige Bilder von unserer nächtlichen Aktion findet ihr hier: