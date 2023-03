[IT] Samstag, 04.03.2023: Internationale Demonstration in Turin. An der Seite von Alfredo, an der Seite derer, die kämpfen

Die Linie der Härte und Unnachgiebigkeit hat sich auf allen Ebenen des Staates durchgesetzt. Die Exekutive und die Judikative, die sich nicht immer überschneiden, haben ihre Reihen geschlossen und eine gemeinsame Front gebildet. Diese Angleichung der Interessen, ob gegenläufig oder nicht, wirkt wie eine innere Kriegserklärung. Die Botschaft ist klar und unmissverständlich: In naher Zukunft wird es keine Toleranz mehr geben. Angesichts eines Krieges vor den Toren Europas, der seine Ordnung bereits umgestaltet und der von Tag zu Tag globaler wird, müssen wir an die dunklen Tage vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs denken, als die allgemeine Mobilmachung und das Kriegsrecht ausgerufen wurden. Die Erinnerungen an die „Biennio Rosso“ stehen in einem völlig anderen Kontext und sind weit entfernt, doch lassen sich gewisse Ähnlichkeiten und Parallelen feststellen.

Die Logik, die uns dazu bewegen muss, gegen den Krieg und die NATO vorzugehen, ist dieselbe, die uns für Alfredo und seinen Kampf - und nicht nur für diesen - auf die Straße bringen muss. Kämpfe, die scheinbar unterschiedlich sind, aber in Wirklichkeit nicht, wie die Aktionen und Interventionen, die den großen Umzug der Hafenarbeiter am vergangenen Samstag in Genua begleiteten, deutlich gezeigt haben.

Es ist müßig, sich hier über die Heuchelei eines Staates auszulassen, der, um das 41bis zu rechtfertigen, Alfredo als Massenmörder brandmarkt, während er ständig Massaker verübt (und die Opfer des Schiffbruchs von Crotone sind da, um Gerechtigkeit zu fordern, Gerechtigkeit mit einem großen 'G'). Interessanter ist es unserer Meinung nach, noch einmal die repressive Gesamtstrategie zu unterstreichen: die systematische Schließung aller möglichen Räume des Protests in dem Versuch, Instanzen des sozialen Wandels zu beseitigen, indem auch die Fäden gekappt werden, die diese Erfahrungen (die bereits auf ein paar Cent reduziert und sehr isoliert sind, aber dies ist nicht der Ort, um diese komplizierten Fragen zu vertiefen) mit ihrer Erinnerung verbinden. Die 41 bis für Alfredo, die Wiederaufnahme des Falles Cascina Spiotta, die Räumung eines Sozialzentrums sind scheinbar weit entfernte Fakten, die jedoch in perfekter Kontinuität stehen. Um jeden Zweifel auszuräumen, wollen wir hier nicht sagen, dass es eine Art "Büro" gibt, in dem die Abfolge der Gesetzesverschärfungen und der polizeilichen und gerichtlichen Operationen des letzten Jahrzehnts detailliert geplant wurde, sondern wir wollen die implizite Strategie des Staatsapparats beleuchten

Wie wir bereits geschrieben haben, könnte die Affäre Alfredo dazu beitragen, diese repressive Spirale zu durchbrechen und zu entschärfen. Es wird entscheidend sein, die Gelegenheit zu ergreifen, Alfredos Kampf aus einer rein antirepressiven Logik herauszuführen und so neue Angriffspunkte zu erproben.

Eines können wir jetzt schon sagen: Es wird ein Davor und ein Danach des Todes von Alfredo Cospito geben. Die Möglichkeit, dass Alfredos Kampf bis zum letzten Atemzug von allen und jedem als Kampf um die Wiedergewinnung von Handlungsspielraum und politischer Legitimität in einem Land aufgegriffen wird, das ständig alle Formen von Konflikten und Dissens, und sei es auch nur symbolisch, unterdrückt, ist unserer Meinung nach durchaus gegeben. Die Hoffnung ist, dass dieser Ruck der Bewegungen, um weiter leben und handeln zu können, sich mit den sozialen Forderungen einer Bevölkerung verbinden kann, die zunehmend von Krise, Angst und Krieg betroffen ist.

Am Samstag, den 04. März, um 16:30 wollen wir auf der Piazza Solferino in Turin zusammenkommen - und weiterkämpfen.

[Auf Deutsch veröffentlicht unter https://lanemesi.noblogs.org/post/2023/03/01/seite-an-seite-mit-alfredo-seite-an-seite-mit-den-kampfenden-demo-in-solidaritat-mit-alfredo-cospito-in-hungerstreik-bis-zum-bitteren-ende-turin-italien-4-marz-2023/ | Auf italienisch veröffentlicht unter https://lanemesi.noblogs.org/post/2023/03/01/al-fianco-di-alfredo-al-fianco-di-chi-lotta-corteo-in-solidarieta-con-alfredo-cospito-in-sciopero-della-fame-ad-oltranza-torino-4-marzo-2023/]