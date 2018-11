[HRO] Johannes Salomon (AfD) unterwegs mit gewalttätigen Neonazis

Zur vergangenen AFD Demonstration am 16.11.2018 in Rostock erschien der AfD Kandidat aus dem Landkreis Rostock, Johannes Salomon, zusammen mit mehren bekannten Neonazis, u.a. aus dem Umfeld des Aktionsblogs/Nationale Sozialisten Rostock (NSR)“. Auch wenn die rechte Einheitsfront von beiden Seiten öffentlich bestritten wird, lässt sie sich seit längerem beobachten: seien es die Ereignisse in Chemnitz oder die Demonstrationen in Rostock. Dabei profitieren AfD und Neonazis mehr voneinander, als beide zugeben wollen. So erfährt die AfD Unterstützung von einem außerparlamentarischen, gewalttätigen Arm, der ihre Losungen auf der Straße verteidigen kann. Neonazis hingegen sehen mit den Wahl- und Mobilisierungserfolgen der AfD die Chance einer Massenmobilisierung gekommen, welche jahrelang undenkbar erschien. Mit knapp 200 AfD-Teilnehmern ist die Beteiligung an den regelmäßig stattfindenden AfD Demonstrationen in Rostock jedoch kontinuierlich rückläufig.

Personen auf Foto:

1. Kevin Käthner (NSR, Anti-Antifa-Fotograf, beteiligt am Übergriff auf Pressevertreter im Mai 2018)

2. Johannes Salomon (Kandidat AfD-Landkreis Rostock)

3. Janeck Bergmann (NSR, langjähriger Kampfsportler)

4. David Mallow (NSR, Team White Rex/Kampf der Nibelungen, regelmäßige Teilnahme an Nazi-Kampfsportveranstaltungen als Wettkämpfer)

5. Marcel Prätorius (ehm. Aktionsgruppe Festungsstadt Rostock (AGR), beteiligt am Übergriff auf Pressevertreter im Mai 2018)

6. Jamie Jürgens (Beteiligt am Übergriff auf Pressevertreter im Mai 2018)

7. Lars Griesberg (ehm. NSR, Anti-Antifa-Fotograf)

8. Jan Simon Heidel (Beteiligt am Übergriff auf Pressevertreter im Mai 2018)

9. Enrico Leute (ehm. Aktionsgruppe Festungsstadt Rostock (AGR))

10. Falko Schubert (beteiligt am Übergriff auf Pressevertreter im Mai 2018, Teilnahme an Nazi-Kampfsportevents)

BILDER

Urspr. Gruppenbild um Johannes Salomon vom 16.11.18

https://www.flickr.com/photos/145027352@N06/44144569780/in/album-72157673691687347/

Bilder des Übergriffes auf einen Pressevertreter im Mai 2018 im Rahmen einer AfD-Demonstration:

1.https://www.flickr.com/photos/145027352@N06/41244544475/in/album-72157691106588410/

2.https://www.flickr.com/photos/145027352@N06/27274928667/in/album-72157691106588410/