Der IB Grenzen aufzeigen! - Aktion gegen die Identitäre Bewegung Chemnitz

Warum eine Mauer? Am 11. Februar gab es eine Aktion der Identitären Bewegung im Ortsteil Einsiedel. Sie bauten eine Mauer vor dem Rathaus und positionierten sich mit einem Schriftzug gegen die Aufnahme von Geflüchteten in Chemnitz-Einsiedel und forderten „Remigration“. In Einsiedel gibt es seit Monaten rassistische Proteste. Auch, wenn diese deutlich kleiner und nicht so radikal sind wie die Proteste in den Jahren 2015 und 2016, sieht man, wie die IB hier seit Monaten versucht die Stimmung zu beeinflussen. Sie sind nicht in der Stellung Grenzen zu setzen, wir müssen ihnen Grenzen setzen.

Vincenzo Richter ist der führender Kopf hinter der Ortsgruppe der Identitären Bewegung Chemnitz. Er tritt mittlerweile öffentlich für die Gruppierung auf, wirbt mit seinem Gesicht für die IB oder gibt Videointerviews in denen er über seinen Aktivismus erzählt. Im Oktober 2022 hat er gemeinsam mit dem langjährigen IB-Kader Philipp Thaler eine Immobilien UG gegründet, möglicherweise um eine Immobilie in Chemnitz zu erwerben, eine zukünftige Schaltzentrale für die IB in Sachsen.

Lange haben wir über die IB Ortsgruppe gelacht, schienen doch ihre Aktionen, wie ihre „Basisaktionen“ bei denen sie gemeinsam stickern gegangen sind, eher traurig und die Mitglieder eher als Außenseiter. Im letzten Jahr hat die Ortsgruppe jedoch um Bedeutung gewonnen. Nicht nur ihr wöchentliches Auftreten bei den Montagsdemonstrationen in Chemnitz und ihre rassistischen Mobilisierungen im Ortsteil Einsiedel, sondern auch ihre Beteiligung an bundesweiten Aktionen der Identitären Bewegung zeigen, dass ihnen endlich jemand Grenzen setzen muss.

Wir wollten mit dieser symbolischen Aktion einen Anfang setzen und hoffen, dass sich weitere Antifaschist*innen uns anschließen.