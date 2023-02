[LE] Augen auf - mögliche Observation in Connewitz

Fahrzeug 1

Der schwarze Volvo SUV XC60 mit dem Kennzeichen MTL-AR-80 (Sachsen)und keiner Eintragung auf der grünen Umweltplakette in der Frontscheibe wurde gegen 12.15 Uhr auf der Arno-Nitzsche-Str. gegenüber der Hausnummer 11 am Wiedebachpark in Leipzig (51.31032,12.37696) wahrgenommen. Im Inneren saßen eine weiblich gelesene Person auf der Fahrer*innenseite und eine männlich gelesene Person auf dem Beifahrer*innensitz, welche sich scheinbar hauptsächlich ihren Telefonen gewidmet haben.

Ein Fahrzeug derselben Bauart und Farbe hatten die Schweine auch am 06. November 2020, dem Tag von Linas Festnahme und weiteren Hausdurchsuchungen, im Einsatz.

Fahrzeug 2

Der graue Seat Familienvan mit dem Kennzeichen L-AR-7429 wurde gegen 12.10 Uhr zwischen der Oldtimer Lounge (die von Pro GSL bewacht wird) und der HTWK Sporthalle an der Arno Nitzsche Straße am Rande des Weges zur Gartenanlage (51.31053,12.38319) parkend wahrgenommen. Im Inneren saßen eine männlich gelesene Person mit zurückgestellter Rückenlehne am Steuer und eine weiblich gelesene Person als Beifahrer*in. Die weiblich gelesen Person wird auf ca. 30-40 Jahre geschätzt und hatte halblanges Haar mit blonden Strähnen. Beide haben sich ebenfalls hauptsächlich mit ihren Telefonen befasst.

Das Fahrzeug fuhr später unter anderem von der Bornaischen Straße zur Arno Nitzsche Straße in Richtung Völkerschlachtdenkmal. Am vorherigen Standort haben sie unmittelbar nach einer Sichtung nicht noch einmal Position bezogen.

Fahrzeug 3

Ein weißes Fahrzeug, ähnlich einem Peugeot Partner, mit dem Kennzeichen L-ZC-1302 und zwei männlich gelesenen Personen im Inneren stand zwei Fahrzeuge vor Fahrzeug 1 und hat seine Position etwas länger gehalten.

Fahrzeug 1 und Fahrzeug 2 haben nach den Sichtungen ihre Position aufgegeben, möglicherweise weil sie sich gestört beziehungsweise erkannt gefühlt haben.

Zwischen 12.10 Uhr und 12.15 Uhr fuhr ebenfalls ein ziviles Fahrzeug mit dem üblichen Bullenkennzeichen DD-Q die Arno Nitzsche Straße in Richtung Völkerschlachtdenkmal.

Schweine, die auf Handys starren

Maßnahmen wie Observationen können einer oder mehreren Person(en) oder Objekt(en) gelten. Die Vorgehensweise ist dabei fast immer ähnlich. Die Observationen werden meist vom MEK durchgeführt, welches sich mit mehreren Teams im Nahbereich der Zielperson(en) oder des Zielobjekt aufhält.

Begleitend zu solchen Einsätzen können z. B. verdeckte Überwachungskameras aus Häusern oder Fahrzeugen und IMSI-Catcher verwendet werden. Durch die Kameras müssen die Schweine nicht zu nah an ihr Ziel, um nicht aufzufallen und können mit etwas Abstand warten. Das Warten bis etwas passiert, kann lange dauern. Mitunter vergehen ganze Arbeitstage, ohne dass überhaupt etwas vorfällt, also wird die Zeit genutzt, um wartend im Auto auf das Telefon zu starren, bis irgendwann etwas passiert und sich beispielsweise die Zielperson in Bewegung setzt und mit ihr das Rudel der Beobachtenden.

Dem MEK stehen dabei alle möglichen Fortbewegungsmittel aus einem großen Pool zur Verfügung. Fahrräder, die möglicherweise auch aus der Asservatenkammer stammen, ältere und neuere Fahrzeuge, Motorräder, Taxis, Mietwagen und vieles mehr. Doch auch deren Pool ist endlich und findet ein besserer Austausch zu derartigen Sichtungen statt, kann es für alle leichter sein, die von ihnen genutzten Kennzeichen, Fahrzeuge oder auch Personen zu erkennen.

Wenn sich mit wachsamen Augen durch die Straßen bewegt wird, können Überwachungsmaßnahmen erkannt und gestört werden. Die Broschüre "Massnahmen gegen Observation" (https://archive.org/details/de_Luchs_Massnahmen-gegen-observation) vermittelt dafür gute Grundlagen und auch ein Blick zu vergangenen Funden von Überwachungselektronik kann hilfreich sein:

- [LE] Videoüberwachung in Connewitz aufgeflogen https://linksunten.indymedia.org/node/109613/

- [LE] Videoüberwachung in Plagwitz aufgeflogen https://linksunten.indymedia.org/node/115381/

- [HB] Versteckte staatliche Überwachungskamera in Bremen demontiert! https://de.indymedia.org/node/245569

Auf https://earsandeyes.noblogs.org gibt es eine Übersicht über einige der weltweiten Funde.

Observationen können grundsätzlich verschiedene Gründe haben, stellt also keine Spekulationen über die möglichen Gründe an, sondern macht vielleicht einfach mal ein Foto und fragt, ob sie sich nicht langsam verpissen wollen.

Wie die Beginner bereits festgestellt haben: "Ja, hallo! Ich wollt mal sagen: Schweine sind Rudeltiere."

Police partout, justice nulle part