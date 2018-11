Nazioutings in Hessen

Während die Nazischweine von der NPD vergangenes Wochenende ihren Bundesparteitag in ihrer hessischen Hochburg Büdingen abhielten haben wir uns dazu entschlossen 2 von ihnen zu outen. Einer von Beiden hat auf der Liste der NPD für die vor kurzem stattfindenden Landtagswahlen kanidiert, der Andere ist durch Teilnahme an Naziaufmärschen und an Aktionen der NPD Jugendorganisation JN in Erscheinung getreten. In ihrer Unmittelbaren Nachbarschaft wurden die Neonazis durch das Verteilen von Flyern vorstellig gemacht. Wir hoffen natürlich das die Anwohner*innen diese Informationen verwerten, jeglichen Kontakt zu diesen Menschenfeinden abrechen, und im besten Fall noch schlimmeres. Auch wenn die Ergebnisse der NPD bei der hessischen Landtagswahl erfreulich beschissen waren haben wir es uns zum Ziel gesetzt auch die außerparlamentarische Arbeit, wie Beispielsweise europaweite Vernetzung von gewaltbereiten Neonazis oder das Veranstalten von Nazikonzerten, sabotieren und verhindern zu können. Wir finden es weiterhin wichtig diese Schweine im Auge zu behalten und dafür zu sorgen das sie sich niemals sicher oder wohl fühlen können!

Schlagt die Faschisten wo ihr sie trefft!