La Parilla – AfD-Location in Berlin-Mitte

Die verschiedensten Teile der AfD treffen sich hier, einen Steinwurf vom S-Bahnhof Friedrichstraße entfernt, oft und gerne. Die Kennenlerntreffen des Landesverbands, Stammtische der Jungen Alternative, Arbeitsgruppen der Fraktion im Abgeordnetenhaus, sowie informelle Treffen von BundestagsmitarbeiterInnen – all das ist im La Parilla willkommen, meistens im Nebenraum, von der Straße aus gesehen links.

Zuletzt fand hier am 3.11. der regelmäßige Stammtisch der Jungen Alternative statt. In der Vergangenheit wurde bei Terminkonflikten auch (stilecht) auf den “Kartoffelkeller” gegenüber des La Parilla ausgewichen. Nachdem mehrere ältere Mitglieder der Jungen Alternative im Abgeordnetenhaus und den BVVen mit Mandaten und Jobs versorgt sind (z.B. Thorsten Weiß, Marc Vallendar, Sarah Leins, Herbert Otto Heinrich Mohr etc.), rückt zur Zeit eine jüngere Generation um David Eckert nach, vielfach noch in der Schule. Nichtsdestotrotz bleiben die engen Verbindungen zur Identitären Bewegung sowie dem sog. “Flügel” der AfD bestehen.

Strukturell besonders wichtig sind jedoch die Kennenlerntreffen der Berliner AfD, die bisher am 19.9. und 17.10.2018 im La Parilla stattgefunden haben und vom Friedrichshainer Kreischef Frank Scheermesser organisiert werden. Gemäß der Satzung müssen Neumitglieder eines dieser Kennenlerntreffen besuchen und dort dem Blick der anwesenden FunktionärInnen standhalten. Nach Abgabe des Mitgliedschaftsformulars wird in selbigem der Eindruck vom Treffen notiert.

Die Organisierung dieser Kennenlerntreffen war in der Vergangenheit immer wieder Gegenstand harter Auseinandersetzungen innerhalb des Landesverbands. Zu Beginn richtete Frank Scheermesser sie im Namen des Landesverbands aus, wogegen sich mit der Zeit Widerstand der Bezirksverbände bildete. Die Bezirksverbände wollten mehr Macht bei der Aufnahme von Neumitgliedern und sägten den damaligen Landeschef Günter Brinker schließlich ab. Georg Pazderski wurde Vorsitzender des Landesverbands und die Bezirksverbände konnten fortan die Kennenlerntreffen selbst organisieren, was allerdings nur gut die Hälfte der Bezirke tatsächlich schaffte. Trotz der neuaufgelegten landesweiten Kennenlerntreffen gibt es weiterhin einige Bezirke, die ihre eigenen Kennenlerntreffen organisieren, so z.B. Pankow, Marzahn-Hellersdorf, und Mitte.

Das nächste Kennenlerntreffen im La Parilla findet am morgigen Mittwoch, 21.11., ab 19 Uhr statt.

Die Forderung an den Betreiber des La Parilla lautet: Keine Bewirtung von Menschenfeinden, keinen Raum der AfD!

La Parilla, Albrechtstraße 11, 10117 Berlin-Mitte, 030 / 280 958 27, la_parilla@web.de