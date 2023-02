[B] Call for Open Assembly - Anarchist Mayday Berlin

Last May 1st 2022, we called for a joint anarchist block where different expression of rebellious could come together. We found ways to be open towards one another and confront the differences among us. Agreeing to disagree and respecting that even when we use different ways, we started projecting a common fight.

The process we went through last year showed us the importance and above all the interest we share in connecting our struggles and understanding the importance of breaking the isolation of this system. Because anarchism will never be a path for liberation if it is not anticolonial. Because anticolonialism means determination to destroy the patriarchal pillar of the capitalist system. Because we must fight inflation from class consciousness, and against hunger we will eat the rich together!

With the intention of maintaining the links created and intensify our discussions for an anarchist May 1st we invite you on Saturday 25th at 17.00 hs in Rigaer 94

*Antideutsch, save yourselves the bad moment, you are not invited*

DEUTSCH

Am 1. Mai 2022 riefen wir zu einem gemeinsamen anarchistischen Block auf, in dem verschiedene rebellische Ausdrucksformen zusammenkommen konnten. Wir haben Wege gefunden, offen miteinander und mit den Unterschieden zwischen uns umzugehen. In der Einigkeit unterschiedlicher Meinung zu sein und unsere unterschiedlichen Wege respektierend, nahmen wir einen gemeinsamen Kampf in den Blick.

Unser Prozess im letzten Jahr hat uns die Wichtigkeit, aber vor allem unseren Willen gezeigt, unsere Kämpfe zu verbinden und die Isolation dieses Systems zu brechen. Weil Anarchismus kein Weg zur Befreiung sein kann, wenn er nicht antikolonial ist. Weil Antikolonialismus bedeutet, entschlossen die patriarchalen Pfeiler dieses kapitalistischen Systems anzugreifen. Weil wir Inflation aus einem Klassenbewusstein heraus bekämpfen müssen. Gegen den Hunger, lasst uns die Reichen essen!

Mit der Absicht die geschaffenen Verbindungen zu erhalten und unsere Diskussionen zu vertiefen, laden wir Euch zum Plenum des anarchistischen 1. Mai ein, am Samstag der 25. um 17.00Uhr. in Rigaer 94

Antideutsche können sich einen schlechten Moment ersparen, ihr seid nicht eingeladen.