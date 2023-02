linzwirdzuathena | Grüße in die JA Linz

Wir kennen die Leute nicht, die zu Halloween in der Landstraße Böller geschossen haben. Wir wissen nicht, was die genauen Gründe waren: Vielleicht Langeweile. Vielleicht Frustration über das mehr oder weniger elende und unterdrückte Leben als Teil der arbeitenden Klasse. Vielleicht Wut auf die österreichische Gesellschaft oder den Staat.

Vielleicht eine Mischung aus all dem. Vielleicht nichts davon.

Was auch immer ihre Gründe waren: Uns fallen viele gute Gründe ein, Böller durch die Innenstadt zu schmeißen und die Cops anzugreifen.

Wir für unseren Teil sind nämlich gelangweilt, frustriert und wütend über die Zustände, in denen wir leben.

Deswegen ist es uns auch egal, ob die Angeklagten wirklich Böller auf Cops geworfen haben oder nicht.

So oder so:

Wir vergessen euch nicht.

Freiheit für alle Gefangenen, Feuer für alle Gefängnisse!

Erste Verhandlung im Zusammenhang mit den "Krawallen":

Donnerstag 2. März

13 Uhr

OLG Linz Saal 61