AfDler undercover

Vor wenigen Tagen versuchte ein AfDler an einem linken Treffen in Stuttgart teilzunehmen. Bevor es dazu kam wurde er jedoch von anwesenden AntifaschistInnen erkannt und verjagt. Es wird vermutet, dass er in der Vergangenheit schon versucht hat andere Treffen oder Veranstaltungen linker Strukturen in Stuttgart zu besuchen, lässt sich aber nicht mit Sicherheit bestätigen. Es ist auf jeden Fall nicht auszuschließen

Vor allem in Zeiten des Rechtsrucks reicht es nicht mehr „nur“ auf MitarbeiterInnen der Repressionsbehörden zu achten. Auch der politische Gegner will natürlich möglichst viel über unsere Strukturen und Arbeitsweisen erfahren. Also haltet die Augen offen, damit es ihm, aber auch anderen nicht mehr gelingt auf unsere Treffen zu kommen.