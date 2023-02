(B) [UPDATE – NEUER ORT] Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus! Gegen die Kundgebung der AfD-Jugend und ihren falschen nationalistischen Frieden!

Antifaschistische Kundgebung

Fr. 10.02.2023

14.30 Uhr

Pariser Platz (Nordseite)

Org: North East Antifa (NEA)

Am 10.2. veranstalten die Faschos von der Jungen Alternative eine Kundgebung unter dem Deckmantel "Gegen den Krieg in der Ukraine". Ihre Forderung dabei ist es, deutsche Panzer in Deutschland zu behalten, um sie selbst nutzen zu können. Der JA geht es also dabei nicht darum, sich gegen den Krieg stark zu machen, sondern ekelhaften Nationalismus zu verbreiten. Sie wollen weder das Leiden der Menschen beenden, noch haben sie Interesse an Abrüstung, um weiteres Leid zu verhindern.

Wir stellen uns ganz klar gegen diese nationalistische Propaganda und rufen deshalb zum Gegenprotest auf!

Am 10. Januar zieht auch Fridays for Future (FFF) mit ihrer Demo durch Berlin-Mitte. Wir rufen darum alle Antifaschist*innen, Kriegsgegner*innen und FFF-Unterstützer*innen dazu auf, zu unserer Kundgebung am Pariser Platz zu kommen, um einen antimilitaristischen Akzent zu setzen und klare Kante gegen den nationalistischen "Frieden" der JA zu zeigen, der einfach keiner ist.

Danach gemeinsame Anreise zum Protest gegen Alice Weidel in Marzahn-Hellersdorf!