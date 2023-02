Laues Lüftchen statt Heißer Herbst

Was wurde nicht alles erwartet. Von den einen befürchtet, von den anderen erhofft war der heiße Herbst rückblickend ein laues Lüftchen. In dieser Analyse sind sich wohl alle Seiten einig. Staatliche Einmalzahlungen und sog. Entlastungspakete ließen viele wieder mehr japsend als kämpferisch zurück. Und wären selbst die ausgefallen, so wäre in Deutschland generell Skepsis angebracht, ob den Worten denn auch Taten folgen würden. So gab es viele unterschiedliche Kampagnen, Bündnisse und Aktionen, wobei fast genauso viele spektakulär verschwanden.

Anfang Januar erschien ein Text von Peter Nowak unter dem Titel „Der heiße Herbst und die gesellschaftliche Linke“ (https://telegraph.cc/der-heisse-herbst-u...). Anhand dessen soll es im folgenden Gespräch um einen Rückblick auf die vergangenen Monate, aber auch einen Ausblick auf kommende Kämpfe geben. Krise ist dabei das Wort der Stunde und war bereits bestimmendes Thema im Nachgang der Finanzkrise 2008. Peter schaut dabei zurück, benennt viele Niederlagen, aber auch kostbare Erfahrungen für weitere Auseinandersetzungen.

