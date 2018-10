[RMK] Antifaschistischer Aktionstag in Backnang

Heute war aus antifaschistischer Sicht einiges los in Backnang. Der Tag begann früher als geplant, denn die rechten Hetzer der AfD waren der Meinung, einen „Infostand“ in Backnang abhalten zu müssen. Das war, wie sich bald zeigte, eine ziemlich schlechte Idee. Etwa 30 Antifaschistinnen und Antifaschisten ergriffen die Initiative und schirmten den AfD-Stand erfolgreich ab. Die Rechten waren offenbar überrascht und von den Antifas sichtlich eingeschüchert. Sie konnten ihre Flugblätter fast ausschließlich an ihre eigenen Mitglieder verteilen, die sie extra dafür herbeordert hatten. Den Rest der Zeit verbrachten sie damit, unter Polizeischutz vor ihrem Stand zu kauern oder die Überbleibsel ihrer Propagandamittel vom Boden aufzulesen. Ein ansprechendes Außenbild sieht definitiv anders aus. Die antifaschistischen Aktivisten hingegen nutzten die Gelegenheit, um für die anschließende Kundgebung zu mobilisieren. Die „Backnanger“ AfD flüchtete schließlich im Taxi und überließ den Antifaschistinnen und Antifaschisten die Stadt für einen auch weiterhin gelungenen Tag.

Anschließend zogen die Aktivistinnen und Aktivisten mit einer Spontandemo weiter zur Kundgebung am Rathausplatz, zu der das Zusammen gegen Rechts-Bündnis unter dem Motto „Backnang: Besser ohne Nazis“ aufgerufen hatte. Über 250 Menschen hatten sich dort versammelt, um sich anhand von Reden und Stellwänden über rechte Umtriebe zu informieren und gemeinsam ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Die Kundgebung zog ein vielfältiges Publikum an und blieb frei von rechten Störungen. Eine handvoll Nazischmierereien, die die Faschisten der sogenannten „Autonomen Nationalisten Rems Murr“ im Schutz der Dunkelheit in der Stadt angebracht hatten, blieb die einzige „Aktion“ der Nazis an diesem Tag. Wiedereinmal entpuppten sie sich als Maulhelden, die zu ernstzunehmenden Gegenaktionen schlicht nicht in der Lage sind.

Im Anschluss an die gelungene Kundgebung formierte sich eine große Spontandemonstration, der sich die meisten Teilnehmer der Kundgebung anschlossen. Selbstbestimmt und entschlossen wurden unsere Inhalte auf die Straße getragen, was von den Backnangerinnen und Backnangern sehr positiv aufgenommen wurde. Einige applaudierten, andere reihten sich direkt in die Demonstration ein. Kurz vor Ende unterstrichen Aktivistinnen und Aktivisten mit einer Grußbotschaft an die Spontandemo, dass Backnang antifaschistisch bleibt und Nazis hier nichts zu melden haben.

Wenn du Lust auf Aktionen gegen AfD und Nazis hast, dann komm zum Offenen Antifaschistischen Treffen Rems-Murr! Mehr Infos gibt es unter https://oatrm.wordpress.com/ .