[FFM] Jonas Batteiger in Frankfurt-Bockenheim geoutet

AfD-Rassist in Bockenheim!

Hier im Viertel, in der Ederstraße 14 wohnt Jonas Batteiger.

Batteiger ist im Landesvorstand der AfD-Jugendorganisation „Junge Alternative“, sowie

Vorsitzender der „Jungen Alternative Frankfurt“, außerdem ist er bei der AfD-

Bundestagsabgeordneten Mariana Harder-Kühnel angestellt.

Für uns ist klar, wer heute noch Ämter für die AfD ausübt oder aktiv an der Politik der

Partei beteiligt ist, muss hinter der inhaltlichen Ausrichtung der Partei stehen. Seit

ihrer Gründung hat sich AfD immer weiter nach rechts orientiert. Mittlerweile ist die

Partei inhaltlich in der extremen Rechten angekommen und versucht auch in keinster

Weise dies zu kaschieren. Interviews, Beiträge bei Demonstrationen oder in

Parlamenten und die Anträge bzw. kleinen Anfragen, die die Partei stellt, sind hierfür

ein eindeutiger Beleg. Rassismus, Sexismus und Sozialdarwinismus zieht sich durch

die Partei und ihr Programm. Die inhaltliche Ausrichtung der AfD lässt sich auch

anhand ihre MitgliederInnen unterstreichen. Hauptsächlich weiße, deutsche, meist

männlichen und finanziell bessergestellten Funktionäre wollen Politik gegen alle

Menschen betreiben, die nicht diesem Bild entsprechen. Dabei sind nicht nur

Geflüchtete oder Menschen mit einem sogenannten Migrationshintergrund Ziel der

AfD, auch Menschen mit „Behinderungen“, (Lohn-)Arbeitslose, Homosexuelle,

LGBTQI*-Personen oder Menschen die von Rente leben müssen werden immer wieder

Ziel von Benachteiligungen, Anfeindungen und Stigmatisierungen durch die AfD.

Mitten drin befindet sich Jonas Batteiger, der 26-Jährige machte erstmals auf sich

Aufmerksam, als er im Dezember 2016 ein Video veröffentlichte, in dem er über einen

antirassistsichen Workshop hetzte, an dem er teilgenommen hatten. Anschließend

kamen weiter Aktionen an der Uni, beispielsweise wurden Flugblätter verteilt, in

denen aufgerufen wurde kritische oder linke Dozent*innen bei der JA zu melden. Die

Einschüchterungsversuche schlugen ebenso fehl, wie der Versuch einen Hochschul-

gruppe zu gründen. Batteigers Karriere in der extrem Rechten Partei hat es nicht

geschadet.

Wir sehen es überhaupt nicht ein, dass ein Rassist wie Batteiger hier in Bockenheim

seinen Rückzugsraum hat, während er mit seiner Parteiarbeit für eine Gesellschaft

eintritt, in der die meisten die hier im Stadtteil wohnen, benachteiligt werden sollen.

Um in es in Worten zu sagen, die Batteiger aus seiner Partei bekannt vorkommen

dürften:

RassistInnen jagen!