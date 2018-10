Radio Ⓐ: Sendung zum Baukollektivetreffen in Eisenberg online!

In dieser Sendung erfahrt ihr was auf dem Baukollektive Treffen in Eisenberg von statten ging. In zahlreichen Interviews mit Referent*Innen und Kollektiven werden euch Einblicke in die Selbstorganisation, die Erfahrungen aber auch Themen wie Abrechnung und Rechtsformen gegeben.

Die Sendung findet ihr auf unserem Blog: radioa.noblogs.org

Viel Spaß beim hören!

Anbei findet ihr eine kleine Liste mit Links zu dieser Sendung:

https://www.union-coop.org/

https://www.syndikat.org/de/

http://www.elisabeth-voss.de/

http://www.kollektiv-betriebe.org/

Gaidao – solidarische Ökonomie