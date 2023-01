Erfurt: Gerichtsaushänge Herrenberg-, Staatskanzlei- & Turonenprozess

Normal

Nachdem am 14.12.2022 bereits der Gerichtsaushang im Herrenberg-Prozess veröffentlicht wurde, folgen hier nun die beiden Übrigen zu den momentan größten Gerichtsprozessen der extremen Rechten in Thüringen. Diese Informationen sind zwar öffentlich, jedoch veröffentlicht das Gericht diese auf seiner Website nur gekürzt. Da sie für Recherchen zum Thema Antifaschismus in Erfurt jedoch unerlässlich sind, werden diese nun hier veröffentlicht.

Inhalt der Verhandlungen

Herrenbergprozess: Schwerer Landfriedensbruch, schwere Körperverletzung, Beleidigung. Am 08.01.2020 wurden 3 Guineer von 10 Nazis der „Neue Stärke Erfurt“ an der Stiehlerstraße 1 in Erfurt erst rassistisch beleidigt und dann überfallen. Die Täter sind einschlägig bekannt (Q1/Q2).

Staatskanzleiprozess: Schwerer Landfriedensbruch, schwere Körperverletzung (lebensgefährlich), Nötigung, Raub (nur Cyriax). Überfall am 18.07.2020 vor der Thüringer Staatskanzlei in Erfurt mit 14 Beteiligten auf eine Gruppe von 15 Jugendlichen aus dem linken Spekturm - siehe Überwachungskamera-Video (MDR). Staatsanwaltschaft sieht kein politisches Tatmotiv. Angeklagte einschlägig bekannt (Q1/Q2/Q3/Q4/Q5).

Dies ist der Hauptprozess. In zwei Nebenprozessen gibt es bereits Urteile: Urteil 13.07.2022 | Urteil 02.12.2020. Parallel gibt es hinzukommend ein Verfahren wegen Volksverhetzung im Orga-Chat zur Tat.

Turonenprozess: Handel mit Drogen in großem Umfang, Bildung einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche – siehe MDR-Doku „Braunes Gift“. Rädelsführer bekannt aus dem Ballstädtprozess. Z.T. Anwält*innen bekannt aus dem NSU-Prozess. Verfahren von Waldschmidt aus gesundheitlichen Gründen vom Hauptprozess abgetrennt.

Für aktuelle Informationen zum Herrenberg- & Staatskanzleiprozess, folgt gerne der zuständigen Prozessbegleitung ezra auf Twitter bzw. Mastodon (ezra@systemli.social). Für aktuelle Informationen zum Turonenprozess gibt es genau wie schon zum Ballstädt-Prozess auch diesmal wieder eine Prozessdokumentation: https://turonenprozess22.wordpress.com/

Falls ihr eine Übersicht mit allen drei Prozessen braucht, wurde vor Kurzem eine Gute auf Twitter veröffentlicht – jedoch mit geschwärzten Namen. Diese wird hier unzensiert veröffentlicht. Bitte scrollt nach ganz unten, dort findet ihr die PDF-Dateien der Gerichtsaushänge zum Download sowie eine PNG-Datei mit der Prozessübersicht.

Aufruf zur solidarischen Prozessbegleitung: Bitte besucht diese Prozesse. Es gibt bei allen drei Prozessen öffentliche Plätze – ihr braucht nur ein gültiges Ausweisdokument, dann dürft ihr euch das vor Ort anschauen. Alter & Uhrzeit spielen keine Rolle (man darf jederzeit rein).

Es kommen immer wieder Faschos auf diese Plätze, um ihre Solidarität mit den Angeklagten zu bekunden. Die Plätze sind jedoch begrenzt (Juri-Gagarin-Ring: 14, Messe: 34) & statt Zuspruch zu erfahren, sollten sie die Öffentlichkeit gegen sich wissen. Besonders solltet ihr die öffentlichen Plätze bestzen, wenn Opfer befragt werden, um sie vor Gericht nicht alleine den Blicken, Kommentaren uns Beleidigungen der Angeklagten sowie ihrer Verteidigung auszusetzen.

Es folgen die Gerichtsaushänge im Staatskanzlei- & Turonen-Prozess im Klartext:

___________________________________________________________________

Staatskanzlei-Prozess

Landgericht Erfurt – 1. Strafkammer

Donnerstag, den 12.01.2023, Sitzungssaal: 0.02 (Juri-Gagarin-Ring 105-107), Zeit: 09:00 Uhr

Aktenzeichen: 1 KLs 501 Js 24259/20

Besetzung: VRLG Hagen, RinLG Jünger, RLG Lindner

Schöffen: Anett Töpfer, Jörn Flaig

öffentliche Hauptverhandlung

Bezeichnung der Sache:

1. Nico Franz (RA Thomas Ulrich)

2. Philippe Amor (RA Dr. Andreas Herwig)

3. Robert Brandt (RA Volkmar Kölzsch)

4. Kevin Jacobi (RA Egidius Arens)

5. Robin Cyriax (RA Gregor Wittmann)

Fortsetzungstermine: 20.01.2023, 08:30 Uhr; 27.01.2023, 08:30 Uhr; 03.02.2023, 08:30 Uhr; 10.02.2023, 08:30 Uhr; 14.02.2023, 09:00 Uhr; 16.02.2023, 09:00 Uhr; 24.02.2023, 08:30 Uhr; 01.03.2023, 09:00 Uhr; 03.03.2023, 08:30 Uhr; 10.03.2023, 08:30 Uhr

___________________________________________________________________

Turonen-Prozess

Landgericht Erfurt – 8. Strafkammer

Dienstag, den 17.01.2023, Sitzungssaal: Messe, Carl-Zeiss-Saal, Zeit: 09:00 Uhr

Aktenzeichen: 8 KLs 801 Js 27186/20

Besetzung: VRLG Bechthum, Ri Clauß, RLG Plath, ErgRi RLG Kubis

Schöffen: Tim Bölcke, Peter Lenzer, ErgSchö Dietlinde Jahn, ErgSchö Kerstin Marzotko

öffentliche Fortsetzung der Hauptverhandlung

Bezeichnung der Sache:

1. Thomas Wagner (RA Henrik Lippold & RA Olaf Klemke)

2. Dirk Waldschmidt (Steffen Hammer & RAin Nicole Schneiders)

3. Sina Trautmann (RA Artak Gaspar & RA Alexander Lindner)

4. Rocco Boitz RA (Alexander Held & RA Alexander Dann)

5. Kevin Schlupper (RA Steffen Böttcher & RAin Nadja Langer)

6. Nicole Geismar (RA Thomas Ulrich & RA Alexander Giehler)

7. Matthias Melchner (RA Dr. Sven Mehlhorn & RA Florian Beisenbusch)

8. Sabine Dübner (RA Markus Motsch & RA Prof. Dr. jur. Dirk Simon)

9. Peter-Timm Malcoci (RA Harry Völker & RA Jan Pinkes)

Fortsetzungstermine: 18.01.2023, 09:00 Uhr; 08.02.2023, 09:00 Uhr; 27.02.2023, 09:00 Uhr; 28.02.2023, 09:00 Uhr; 07.03.2023, 09:00 Uhr; 08.03.2023, 09:00 Uhr; 14.03.2023, 09:00 Uhr; 16.03.2023, 09:00 Uhr; 28.03.2023, 09:00 Uhr; 30.03.2023, 09:00 Uhr; 25.04.2023, 09:00 Uhr; 27.04.2023, 09:00 Uhr; 02.05.2023, 09:00 Uhr; 04.05.2023, 09:00 Uhr; 22.05.2023, 09:00 Uhr; 23.05.2023, 09:00 Uhr; 30.05.2023, 09:00 Uhr; 01.06.2023, 09:00 Uhr; 20.06.2023, 09:00 Uhr; 22.06.2023, 09:00 Uhr

