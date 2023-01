(LE) Hertz angegriffen

Come on, come on, put the mask on

It's wednesday night and I won't be long

Gotta do my hair, put my gloves on

It's wednesday night and I won't be long

'Til I hit the target, hit the target

I got all I need

No, I ain't got cash, I ain't got cash

But I got you, grilly

Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight

(I love cheap thrills)

Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight

(I love cheap thrills)

But I don't need no money

As long as I can feel the heat

I don't need no money

As long as it keep burning

(Cheap Thrills, Sia & Sean Paul)







Mit diesem Ohrwurm im Kopf und von den Gefärt:innen in Hamburg, in Rom und in Athen inspiriert, haben wir in der Nacht auf den 12. Januar Hertz mit Feuer attackiert. Hertz kooperiert mit den Feinden unserer Freiheit und muss dafür zahlen.

In Solidarität mit den Gefangenen im Hungerstreik Alfredo, Ivan, Thanos und mit den 11 Gefährt:innen aus der Türkei. Für alle anarchistischen Gefangenen die vom Staat inhaftiert sind und für all die anderen, die draußen weiter kämpfen.

Grüße gehen an die Menschen die Lützerath militant verteidigen!

Für eine internationale Solidarität voll Hass und Leidenschaft!

Bis zum nächsten Parkplatz.

Anarchist:innen