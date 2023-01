(B) Lüzerath-Demo lies viel Luft nach oben

Am Montag Abend, den 9.1. fand die Lüzerath-Demo in Berlin Friedrichshain statt. Mehrere hundert Menschen sammelten sich am Platz der Auftaktkundgebung in der Nähe des S-Bhf Warschauer Straße. Mit vielen Bullen außenrum ging es los durch den Südkiez. Die Demo wuchs dort auf geschätzt 1.000 Leute an. Es gab sehr kraftvolle Parolen die ganze Zeit und es wurden Rauchtöpfe gezündet.