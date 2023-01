Aus Köln senden wir flammende Grüße an Lina, Dy, Jo, Chris, Findus und alle anderen politischen Gefangenen.

Ein Jahr voller Widerstand, kämpferischen Aktionen und Auseinandersetzung in allen politischen Bereichen geht vorbei und auch in Köln sind wir von Repressionen der Klassenjustiz nicht unberührt geblieben.

Das reicht von Gewalt gegen Aktivist:innen bei Demonstrationen, über Gerichtsverfahren, Geldstrafen bis hin zu Bewährungsstrafen. Obwohl die Repressionen in den verschiedenen Kampffeldern unterschiedlich sind und ausgeübt werden, haben sie dennoch das selbe Ziel.

Revolutionäre und klassenkämpferische Politik zu kriminalisieren und uns einzuschüchtern.

Der 31.12. ist ein Tag, an dem sich Revolutionäre und radikale Linke die Straße nehmen und den politischen Gefangenen durch verschiedene Aktionen ihre Solidarität zeigen.

Für uns ist klar, dass uns Repression auch im nächsten Jahr nicht ausbleiben wird. Denn wir werden weiterhin gegen dieses System, gegen Krieg und Ausbeutung und für eine sozialistische Gesellschaft kämpfen. Das macht uns zu einer Gefahr für diesen Staat, auch wenn wir momentan noch nicht an dem Punkt sind eine reelle Gefahr für den Staat zu sein.

Und obwohl die Perspektive auch im nächsten Jahr Prügel und Anzeigen zu kassieren, frustrierend sein kann, dürfen wir uns nicht unterkriegen lassen.

Wie Rosa Luxemburg schon sagte: "So ist das Leben und so muss man es nehmen tapfer, unverzagt und lächelnd. Trotz alledem."

Denn Kriminell ist das System, nicht unser Widerstand! Freiheit für alle politischen Gefangenen!