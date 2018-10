[B] #besetzen - Neue Hausbesetzung in Moabit schafft Wohnraum für Wohnungslose

Konzeptversuch für das Zusammenleben in der Berlichingenstraße 12

Wir möchten das Haus für diejenigen öffnen, die von der Wohnungsnot am meisten betroffen sind.

Wohnungslose Menschen und Geringverdienende. Priorität ist für uns Selbstverwaltung der

Bewohner*innen und Handlungsfreiheit gegenüber dem Bezirk.

Am 31. Januar 2016 kündigte das „Gästehaus Moabit“ den dort untergebrachten 33 wohnungslosen

Männern, die teilweise schon viele Jahre dort wohnten. Der Betreiber der Wohnungslosenunterkunft

(Gästehaus Moabit) wurde vom Hauseigentümer beziehungsweise deren Hausverwaltung Berolina

gekündigt. Berolina hatte das Haus angeblich zu einem fast dreimal höheren Preis ab März 2016 an

Nikon vermietet, die vorwiegend Wohnheime für Geflüchtete betreiben. Der Verdacht, dass hier die

Not von Geflüchteten gegen die Not von Obdachlosen ausgespielt wurde, liegt nahe.

Einige Bewohner fanden selbst neue Wohnungen, andere versuchten mit Hilfe des Bündnis

„Zwangsräumung verhindern!“, sich zu wehren. Die Hausbesitzer reagierten, indem sie das Wasser

abstellten. Im Winter war das Haus wochenlang ohne Heizung. Im Januar begann ein längerer

Gerichtsprozess, der damit endete, dass der Räumungsklage im Juli 2017 stattgegeben wurde und

die letzten Bewohner am 6. September 2017 geräumt wurden. Seitdem steht das Haus leer.

„Zwangsräumung verhindern!“ wies in einer Stellungnahme darauf hin, dass der Fall

Berlichingenstraße zeigt, dass sich mit den Armen hervorragende Geschäfte machen lassen. Der

Senat hätte das Haus kaufen und den Bewohner*innen überlassen können, anstatt dem Eigentümer

monatlich 22.000 zu überweisen (so viel kostete das Haus).

Die Unterbringung von Menschen, die in dieser Gesellschaft ausgegrenzt und diskriminiert werden,

in modularen Unterkünften für Geflüchtete (MUFs), Hostels oder Sammelunterkünften befördert

ihre soziale Isolation. Wir wollen, dass unterschiedliche soziale Gruppen in das Haus einziehen und

nach ihren eigenen Vorstellungen leben können. Dies können Geflüchtete, obach- und

wohnungslose Menschen (unabhängig davon ob sie Anspruch auf Unterbringung nach ASOG

haben), Studierende und andere gering Verdienende sein. Wir finden eine feste Quotenregelung

problematisch, können uns aber vorstellen die Zimmervergabe nach Richtwerten wie mindestens

50% an wohnungslose Menschen und maximal 30% an Studierende vorstellen. Wichtig ist, dass die

Personen, die einziehen möchten, ein Mindestmaß an Interesse für Selbstverwaltung mitbringen

sollten.

Für diejenigen, die in ihrem Alltag Unterstützung brauchen und wünschen soll eine Betreuung

durch kritische Sozialarbeiter*innen angeboten werden, die ihre Arbeit an die Bedürfnisse der

Bewohner*innen anpassen und diese mit Respekt behandeln.

Für unser Projekt soll eine Orientierung am "Housing First"-Ansatz gelten. Dies bedeutet, dass der

Einzug nicht an schwer zu erfüllende Bedingungen - wie Cleansein oder "Wohnfähigkeit" -

geknüpft ist. Bei dem etablierten deutschen Modell gibt es eine hohe 'Rückfallquote' und die

Menschen fliegen bei Verstößen gegen die strikten Vorgaben aus den Projekten. Der „Housing

First“-Ansatz hingegen geht davon aus, dass die Menschen erst mal eine Wohnung brauchen und

auf dieser Grundlage eine sozialarbeiterische Unterstützung angeboten werden kann, soweit dies

gewünscht wird. Zentral ist dabei, dass das Wohnen nicht zeitlich befristet ist.

Im Haus soll es einen Mix aus Einzelwohnungen für Menschen mit Bedarf nach Rückzug und

Wohngemeinschaften geben. Für das Zusammenkommen sollen Gemeinschaftsflächen und ein

gemeinsamer Garten entstehen. Eventuell werden hier Umbauarbeiten notwendig sein. Im

Erdgeschoss wollen wir ein Kiezcafé einrichten, in dem wir einen Ort schaffen wollen, der sich

über Veranstaltungen und Angebote für politische Organisierung in die Nachbarscaft öffnet. Wir

verstehen unser Projekt als Schutzraum für alle Menschen, die in dieser Gesellschaft von

Diskriminierung betroffen sind. Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und Homo- oder

Transphobie haben daher keinen Platz in unseren Räumen.

Um die Selbstbestimmung der Hausbewohner*innen zu ermöglichen, wäre eine Option einen

Verein zu gründen, der in der Lage ist das Haus in Eigenverantwortung zu organisieren.

Trotz aller Ansprüche sehen wir die Widersprüche und Ambivalenzen, Menschen (durch

sozialarbeiterische Ansätze) in Systeme integrieren zu wollen. Deswegen sei hier noch einmal

betont, dass an erster Stelle die Freiwilligkeit, Respekt und Selbstbestimmung stehen sollen.