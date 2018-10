“To our Compas in Buenos Aires“ - about the G20 in Hamburg

This is a detailed report and reflection on what happened before, during, and after the 2017 G20 summit in Hamburg, Germany. At the same time, it is a letter addressed to the activists and residents of Buenos Aires, Argentina—where the next summit (protest) will soon take place.

The authors come from Paris and Hamburg; they took part in the protest week together. They began working on this book in September 2017, discussing and composing everything clandestinely because politicians and police have been alleging that an “international conspiracy” was responsible for the militant resistance.

The people who worked on this project all come from different political backgrounds and attitudes; some see themselves as militants, others as explicitly non-violent. Their nevertheless largely common perception about the events and combined narrative is a contribution to the historiography of the G20, casting light on events that have remained clouded by the smoke of tear gas, burning barricades and above all, media representation.

For the Compas in Buenos Aires, this letter should help to prepare for similar situations—to avoid repeating mistakes and to make the most of the opportunities. Proceeds from the sale of these books will go to support those targeted by repression in Buenos Aires.

You could see it as “only english version” at the website of Crimethinc:

https://crimethinc.com

es un reportaje detallado y una reflexión sobre lo que ocurrió antes, durante y después de la cumbre del G20 en Hamburgo. Al mismo tiempo, se trata de una carta dirigida a lxs activistas y residentes de Buenos Aires, Argentina - donde dentro de poco tendrá lugar la próxima cumbre (y protesta).

Lxs autores vienen de París y Hamburgo y participaron juntxs en la semana de protesta. Ya en septiembre de 2017 comenzaron a trabajar en este libro. Todo fue comunicado y compuesto clandestinamente, porque políticxs y policía responsabilizaban de la resistencia militante que hubo, a una supuesta "conspiración internacional".

Lxs aproximadamente 25 productores provienen de cuatro continentes, así como de realidades y posturas políticamente diferentes - algunxs se ven a sí mismxs como militantes, otrxs explícitamente como no violentxs. Su percepción de los acontecimientos es, sin embargo, muy compartida y ciertamente es una contribución a la historiografía del G20, y es adecuada para traer algo de luz entre el humo de los gases lacrimógenos, las barricadas en llamas y las numerosas cortinas de humo mediáticas.

Para lxs Compas de Buenos Aires, la carta debería ser una ayuda para tratar mejor situaciones similares, para no repetir errores y para poder asumir aspectos positivos. El producto de la venta de los libros será donado para sufragar los costos de la represión en Buenos Aires.

Acá se puede descargar la versión castellano /inglés como E-Book / PDF:

https://bit.ly/2NSfRSZ

Ceci est un rapport détaillé et une réflexion sur ce qui s'est passé avant, pendant et après le sommet du G20 à Hambourg. En même temps, il s'agit d'une lettre adressée aux activistes et résidentes de Buenos Aires, en Argentine - où le prochain sommet, accompagné de mouvements de résistance, auront lieu bientôt.

Les auteurs viennent de Paris et de Hambourg et ont participé ensemble à la semaine d’actions contre le G20. Déjà en septembre 2017, ils/elles ont commencé à travailler sur ce livre. Tout cela a été communiqué et rédigé clandestinement, parce que les politiques et de la police, prétendent qu'une "conspiration internationale" aurait été responsable de la résistance militante.

Les quelque 25 producteurs viennent des quatre coins du monde, et mettent en avant des histoires et des attitudes politiques différentes – certain.e.s provenant à la fois de milieux militants et non militants. Leur perception des événements est néanmoins largement partagée et constitue certainement une contribution à l'historiographie du (contre) G20, ainsi qu'un moyen d'apporter un peu de lumière dans la fumée des gaz lacrymogènes, des barricades brûlantes et de la fumée médiatiques.

Pour les compas (ou camarades) de Buenos Aires, cette lettre veut partager les expériences de la résistance contre le G20 et espère informer et inspirer d’autres collectifs luttant contre ces mêmes sommets. Le produit de la vente de livres sera reversé aux coûts de la répression à Buenos Aires.

Vous pouvez télécharger la version française/anglaise en E-Book / PDF ici :

https://bit.ly/2DM7SCn