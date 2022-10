[RMK] Plakatierungen zu IBler aus dem Raum Backnang

Die Person ist erstmals im Jahr 2018 aufgefallen. Dort war sie in Backnang bei einem Infostand der AfD OV Backnang, u.a. mit Stadtrat und bekennendem Flügel-Enthusiasten Steffen Degler (https://autonome-antifa.org/breve7824), und der ebenfalls geouteten Patricia Schäfer (https://de.indymedia.org/node/33086). Die Person stand mit Lederhandschuhen vor dem Infostand, und versuchte vermutlich ihn zu schützen [Bild 1]. Außerdem wurde sie beim Auftritt des anti-Islam-Hetzers Michael Stürzenberger am 9. November 2019 in Stuttgart im Publikum gesehen.

Danach trat sie bei der IB in Erscheinung, und zwar bei der Corona-Demo am 19.12.21 in Nürnberg [Bild 2]. Dort stellte sich ein Block der IB an die Spitze des Protests, was ihr Vorgehen im kommenden Frühjahr werden sollte. Mit dabei war auch die Person auf dem Bild. Es ist davon auszugehen, dass sie spätestens seit diesem Zeitpunkt bei der Identitären Bewegung Schwaben organisiert ist. Danach war die Person immer wieder bei Corona-Spaziergängen in Backnang anzutreffen, u.a. mit einer erwachsenen Begleitperson. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass die Person aus der Umgebung von Backnang kommt.

Nach einiger Zeit in der Versenkung ist sie vor kurzem wieder in Waiblingen aufgetaucht, am Rande einer Montagsdemo, die sich klar gegen Rechts distaziert hat [Bild 3+4]. Die Person hat versucht, die Rede zu stören, wurde jedoch offenbar erfolgreich daran gehindert.

Zuletzt ist sie in Stuttgart aufgetaucht (am 25.09) [Bild 5], wo sie das Banner der IB-Kampagne "Aktion Solidarität" trug. An diesem Tag führten ca. ein Dutzend IBler einen reaktionären Protest gegen die Krise an.

Hier zeigt sich klar: Die Identitäre Bewegung ist gerne bereit, sich an die Spitze von Krisen-Protesten zu setzen wenn die Perspektiven Fahnenwedeln und nach Abschiebungen schreien ist. Wenn die Perspektive der Kampf gegen Ausbeutung und Krieg ist, greifen sie den Protest an, wenn sie auch kläglich dabei scheitern.

Hier sieht man einmal wieder: Krisenlösungen kommen nicht von rechts!