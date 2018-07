[RT] Naziplunder entfernt - Auf zur solidarischen Prozessbegleitung am Montag 16.07. in Rottenburg a. N.

Antifaschistischer Widerstand ist und bleibt notwendig. Denn überall dort, wo die Rechten ungestört handeln können, erstarken sie. Es gilt sich ihnen überall dort in den Weg zu stellen, wo sie auftauchen und ihre Handlungsspielräume einzudämmen.

Am 29.04.2018 geschah genau dies in Rottenburg a. N. .Antifaschist*innen verteidigten sich gegen Faschisten der Partei „Der III. Weg“, welche versucht hatten einen antifaschistischen Infostand anzugreifen und so zu verhindern. Diese Antifaschist*innen sind nun von Repression betroffen.

Es gibt eine solidarische P r o z e s s b e g l e i t u n g am Montag, 16.07.2018 um 12:00 Uhr vor dem Amtsgericht in Rottenburg a. N.